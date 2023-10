“U shkëputa për 12 orë dhe shkova në Shkodër”, udhëtimi i Albionës pas lindjes së vajzës

14:44 12/10/2023

Duket sikur udhëtimet ndërpriten ose pakësohen në rastet e shtatzënisë apo ardhjes në jetë të fëmijës, por ka edhe përjashtime. Ekspertja e turizmit Albiona Mucoimaj ndan për “Shije Shtëpie” në Tv Klan eksperiencën e saj me udhëtimet në situatat e lartpërmendura. Mucoimaj tregon se si pas ardhjes së vajzës në jetë, e cila është 6-muajshe, u shkëput prej saj për 12 orë dhe shkoi në Shkodër.

Albiona Mucoimaj: Fakti tani që jam bërë nënë nuk e mendoja kurrë se do më pengonte, nuk më pengon dhe nuk do më pengojë asnjëherë për të udhëtuar sepse mendoj që personat që… në këtë rast nëna, kur është mirë me veten, di të rrisë edhe një fëmijë të shëndetshëm dhe nëse ti e mban veten në ato limitet që okej do rri këtu se kam merakun e fëmijës se i prish rutinën, jo, çdo person përshtatet dhe fëmija përshtatet dhe shpeshherë fëmijët janë shumë të fortë se ne ç’e mendojmë.

Që kur kam qenë në pritje të ëmbël dhe pastaj edhe nga momenti kur u kthyem nga vendi ku lindi dhe këtu ku jemi, patjetër aq pak javë, pastaj udhëtova për në Dhërmi. Pastaj u shkëputa një ditë komplet sepse mendova prit një sekondë, duhet ta testoj edhe veten si jam po të shkpëutem nga goca po të udhëtoj?

Dhe u shkëputa nga goca, e ndava mendjen, ika në Shkodër, u shkëputa 12 orë. Edhe me veten tënde fillon e përjeton ato emocionet dhe e lexon veten si je, a të pëlqeu, a s’të pëlqeu, a e ke të nevojshme, a s’e ke të nevojshme, herës tjetër sa orë do shkëputesh dhe është një gjë që realisht mendoj se është shumë e shëndetshme./tvklan.al