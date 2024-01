U sulmua me acid nga ish-i dashuri, rrëfehet Patricia Lefranc

10:42 28/01/2024

Patricia Lefranc kujton zilen e derës që ra më 1 Dhjetor të vitit 2009. Një burrë qëndronte pas derës së shtëpisë së saj. I tha se i kishin dërguar një pako dhe teksa vendos ta mirëpresë ai i hedh menjëherë një lëng në fytyrë që bën që ajo të bjerë menjëherë në tokë.

Ishte një sulm me acid. Sot 59-vjeçarja qëndron e ulur në shtëpinë e saj në qytetin belg të Nivelles, dhe hedh një sy mbi këtë libër me fotografi të saj të shkrepura nga fotografi i njohur Rankin.

Në njërën, ajo mban një foto të saj para sulmit me acid vitit 2009 nga ish-partneri i saj me të cilin i dha fund lidhjes për shkak se ai ishte i martuar. Të tjerë foto e shfaqin atë në poza të ndryshme pas asaj ngjarje të trishtë që i ndryshoi jetën tërësisht.

Patricia Lefranc: Kam mësuar ta shoh veten pas sulmit. Nëse do ta kisha parë këtë foto të vetes pesë apo gjashtë vjet më parë, do të isha përlotur. Por tani jam mësuar, do të tingëllojë pak e çuditshme kjo që do të them por, kam mësuar të jetoj me këtë shëmti. Kjo jam unë. Besoj se e kuptoni se çfarë dua të them?

Ish-partneri shkoi drejt saj, dhe e goditi kudo. Megjithatë ajo arriti të dilte jashtë nga shtëpia dhe të kërkonte ndihmë. Lefranc kujton momentet e tmerrit.

Patricia Lefranc: Isha duke u zvarritur, nuk mund të ecja dhe pashë që krahu po më shkrihej si një aspirinë dhe i thashë vetes ‘Ti po vdes këtu’.

Ajo ra në koma për tre muaj, qëndroi e shtruar në spital për nëntë muaj të tjerë dhe i duhej të mësonte se si të jetonte përsëri.

Nëna e tre fëmijëve, fytyra dhe trupi i së cilës janë të mbushura me plagë të shumta i është nënshtruar mbi 100 operacioneve estetike.

Pas kësaj ngjarje të rëndë Lefranc gjeti një qëllim të ri në jetën e saj të ndihmonte të mbijetuarit e tjerë. Lefranc ka qenë e ftuar në emisione të ndryshme televizive, ka dhënë konferenca mbi dhunën e grave dhe ka marrë pjesë në një film dokumentar që bëri xhiron e botës.

Patricia Lefranc: Thjesht i thashë vetes: ‘Shiko, nëse je ende gjallë, kjo është për një arsye. Duhet të ketë një arsye.’ Edhe para asaj që ndodhi kam qenë e guximshme, kam qenë gjithmonë e angazhuar dhe nuk kam dashur të rri e mbyllur në shtëpi dhe t’i jap kënaqësinë atij që më sulmoi duke qëndruar e mbyllur në shtëpi. Nuk doja t’i jepja atë kënaqësi.

59-vjeçarja shfaqet në një fushatë të re të nisur nga fotografi Rankin dhe organizata e bamirësisë Acid Survivors Trust International e cila kërkon të rrisë ndërgjegjësimin rreth efekteve shkatërruese të dhunës me acid.

Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters ajo vlerëson kontributin e fotografit të njohur.

Patricia Lefranc: Renkin merret me modelingun, të bukurën, të famshmit, pra ai realizon foto që kanë lidhje me këto. Fakti që ai realizon këto foto, pra që është dikush, le të themi, jashtë normës, që nuk e ka bukurinë dhe veshjet që ai fotografon normalisht dhe bën një gjest për të ndihmuar shoqatën ASTI, mendoj se është e shumë bukur, pra që ai po ndihmon në një kauzë.

Duke folur për arsyen pse fushata është e rëndësishme, Rankin thotë:

“Ky portret më lejoi të jem një dritare për njerëzit që të shohin efektin që industria jonë mund të ketë tek njerëzit normalë, të zakonshëm. Dhe ka një fotografi brilante të Patricia-s aty brenda se si dukej ajo dikur, dhe një portret të asaj që duket tani. Ky imazh në vetvete është i vetmi që vërtet duhet të shihni, sepse ka qenë shkatërrues për jetën e saj. Por në të njëjtën kohë, ajo ka qenë në gjendje të marrë atë përvojë shkatërruese dhe ta kthejë atë në diçka tepër pozitive. Dhe unë jam shumë I prekur nga kjo.”

Fushata e re fotografit Rankin bën një lidhje midis përdorimeve legjitim e acidit në biznes dhe frekuencës së këtyre sulmeve me acid, veçanërisht në zonat ku industria e modës dhe tekstilit kërkojnë sasi të mëdha të acidit sulfurik.

Jaf Shah: Ne kemi bërë mjaft kërkime për dhunën me acid dhe kemi parë një lidhje midis industrisë së modës dhe dhunës me acid. Dhe ajo që dinim ishte se zonat që u ndikuan nga dhuna me acid në vende të tilla si Bangladeshi, Kamboxhia, Pakistani janë ato zona ku një bazë të madhe të industrisë së modës.

Sulmet me acid shkaktojnë dëme të menjëhershme, shpërfytyrim, dhimbje dhe komplikime mjekësore afatgjata për viktimat si Lefranc.

Të paktën 10,000 sulme me acid ndodhin çdo vit në mbarë botën, por fakti që nuk flitet shumë për to mbetet një çështje shumë e rëndësishme.

Sipas Daily Mail vetë qeveritë në shumë vende nuk kanë të dhëna zyrtare të sulmeve me acid.

