U vra me shtizë peshkimi teksa mbronte shokun, mediat italiane për Klajdi Bitrin: Telefononte nënën çdo ditë

09:34 29/08/2023

Klajdi Bitri, 23-vjeç humbi jetën ditën e Dielë në formën më të padrejtë. “Një shembull perfekt i integrimit”, kështu cilësohet i ndjeri në një artikull të medias së njohur italiane Ansa.

Sipas kësaj të fundit, Klajdi punonte në port për një kompani të ndërtimit të anijeve dhe jetonte me vëllain e tij më të vogël.

Raportohet se ai ishte integruar më së miri me jetën dhe banorët e Ancona-s. I riu me origjinë shqiptare u vra në mënyrën më mizore teksa u përpoq të mbronte mikun e tij italian, me shtizë peshkimi në gjoks nga 27-vjeçari algjerian. Ky i fundit tashmë ndodhet në burg i akuzuar për vrasje me dashje.

Ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë, Këshilltarja Ligjore e tij Lindita Elezi e cila është shtetase italiane, por me origjinë shqiptare ka nisur me mbledhjen e dëshmive. Elezi e përshkruan Klajdin kështu:

Ai dha gjithçka, dha jetën dhe për mua është një dëshmi e karakterit guximtar të popullit tonë që është gjithmonë i gatshëm për të mbrojtur ata që kanë nevojë. Punonte shumë, ishte pranë familjes dhe e telefononte nënën e tij çdo ditë.

Elezi thotë se është vënë në dispozicion të familjes së Klajdit për gjithçka atyre iu duhet si dhe po bën përgatitjet për organizimin e një proteste ose marshimi me anëtarë të komunitetit shqiptar, pasi vdekja e tij thekson ajo ishte absurde. Po ashtu për kthimin e trupit të të ndjerit në atdhe, ajo thotë se do të hapet një llogari bankare e posaçme, në mënyrë që familja Bitri të mbulojë shpenzimet.

Flet vëllai i Klajdi Bitrit: Ndërroi jetë në krahët e mi

Vëllanë tim nuk mund të ma kthejë askush. Kërkoj drejtësi.”

Me këto fjalë është shprehur për mediat vëllai më i vogël i Klajdi Bitrit, i cili u vra paditen e së Dielës në Itali.

Në një intervistë për Resto del Carlino, i riu tregon se Klajdi i cili humbi jetën teksa mbronte shokun e tij që po konfliktohej me një person tjetër, kishte një marrëdhënie të fortë me mikun italian.

Pak para tragjedisë, dy vëllezërit kishin drekuar në një restorant në qytetin Montemarciano së bashku me familjen e mikut italian, i cili nga ana e tij e kishte ndihmuar Klajdin kur ai mbërriti në Itali, për të gjetur një punë.

23-vjeçari, ndodhej në një makinë me vëllain dhe një shokun e tij. Para makinës së tyre ishte ajo e mikut italian në të cilën ndodhej gruaja dhe dy fëmijët e tij.

Autori, kishte zbritur nga makina e tij pasi automjeti i mikut italian, e drejtuar nga gruaja e tij kishte ndaluar pranë rrethrrotullimit, duke ngadalësuar qarkullimin. Ai donte t’i kërkonte që të ecnin më shpejt, por të dy kanë nisur të debatojnë me tona të ashpra.n Debatit i është bashkuar edhe Klajdi.

Xhuliano Bitri tregon se ishte prezent në momentin kur ndodhi tragjedia.

“I bërtita vëllait. Fshihu, ka armë. Unë arrita të fshihem pas një makine, por ai nuk mundi t’ja dilte dot në kohë. Më ka vdekur në duar.”

I riu u godit në mes të rrugës me shtizë peshkimi nga algjeriani.

Edhe banorët pranë rrugës ku ndodhi ngjarja tregojnë për mediat ngjarjen e rëndë.

“Filluam të shqetësoheshim kur erdhën ambulancat dhe karabinierët. Në atë moment dolëm në rrugë dhe erdhi helikopteri. Aty pamë të shtrirë trupin e të vrarit dhe u përpoqëm të qetësonin vëllanë e tij, i cili ishte në shok.”

Autori Melloul Fatah nuk ka qenë në dijeni të vrasjes së të riut shqiptar madje dhe këtë e tregon edhe video e arrestimit të tij nga karabinierët./tvklan.al