U vra në Athinë, e shkuara e errët e Drobonikut

13:13 01/12/2023

56-vjeçari nga Berati i akuzuar për trafik droge, bandë kriminale e kontrabandë cigaresh

Policia e Athinës dyshon se shqiptari Thimi Droboniku u vra për larje hesapesh.

Mediat greke raportojnë se në vitit 2022 ai ka qenë i akuzuar për krijim bande kriminale, trafik droge dhe kontrabandë cigaresh.

56-vjeçari nga Berati u vra në hyrjen e pallatit ku jetonte, në rrugën Atlantos, në lagjen Paleo Faliros. Tronditëse janë dëshmitë e fqinjëve të shqiptarit.

“Po dilja nga pallati dhe në shkallët e hyrjes pashë fqinjin tim të shtrirë. Ishte ende gjallë dhe i vetëdijshëm. Pranë tij ishte një qiramarrës që e mbante në krahë. Më thanë që e kishin qëlluar. E njihnim, jetonte këtu me fëmijën e tij prej vitesh. Nuk dukej se ishte në teleashe”, tregon fqinja e viktimës.

Mediat thonë se 56-vjeçari pasi zbriti nga motori, iu drejtua hyrjes së pallatit me skafandrën në dorë. Në këto momente, u qëllua 3 herë me pistoletë. Më pas, dy autorët u larguan me motor mes rrugicave të ngushta të kësaj lagje.

Policia lidh vrasjen e shqiptarit me një makinë të vjedhur që është gjetur e braktisur rreth 1 km nga vendi i ezkekutimit. Agjentët gjetën brenda mjetit Rreno me ngjyrë të kuqe, ky që shihni në foto, një pistoletë, një granatë dhe nje bidon benzinë. Policia ka gjetur gjurmë gishtash që i përkasin një shqiptari të arrestuar para disa vitesh.

Megjithatë policia nuk ka ende një provë që e lidh me vrasjen e Thimi Drobonikut.

