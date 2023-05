U vra në Itali/ Anila Ruçi do të martohej me një italian, i dha fund marrëdhënies me babain e Osmanit

14:32 23/05/2023

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus zbuloi se Anila Ruçi, 38-vjeçarja që u vra në Itali më 19 Prill 2023, ka qenë në një lidhje dashurore me babain e Osman Bylykut, 30-vjeçarit me të cilin jetonte në të njëjtën banesë në Scaldasole dhe e prezantonte si vëllain e saj. (Lexo më shumë)

Gazetari Spartak Koka që udhëtoi drejt Italisë zbuloi të tjera detaje për ngjarjen e rëndë. Pak kohë më parë, Anila i kishte kërkuar babait të Osman Bylykut, Ahmet Bylykut, që t’i jepnin fund lidhjes bashkë pasi ajo do të martohej me një shtetas italian që kishte njohur në zonën e Scaldasole ku dhe jetonte.

“Anila Ruçi kishte krijuar kontakte dhe njohje me persona të ndryshëm në zonë duke kërkuar sipas të dhënave dhe sipas saj që kemi biseduar me Ahmet Bylykun duke kërkuar që Osmani të largohej dhe të mos ishte më si bashkëjetues në të njëjtën shtëpi. Por ajo që kemi mësuar është dhe fakti tjetër që Anila Ruçi i kishte deklaruar Ahmet Bylykut se nuk donte të vazhdonte më marrëdhënien me të dhe se tashmë kishte gjetur një burrë, një shtetas italian rreth 49 – 50 vjeç me të cilin priste të martohej në verën e këtij viti. Madje i kishte kërkuar babait të Osmanit ta ndihmonte me dokumentacionin për t’u çregjistruar nga trungu familjar ku ajo ishte më parë me nënën, vëllain dhe motrën dhe për të dalë në trung më vete”, raporton gazetari Spartak Koka.

I ndaluar nga policia italiane për vrasjen e Anila Ruçit 38 vjeç është vetëm Osman Bylyku 30 vjeç, me të cilin jetonte në të njëjtën banesë. Vetë Osmani u gjet i plagosur me disa goditje thike ditën e vrasjes së Anilës. Por hetuesit italianë dyshojnë se 30-vjeçari mund t’i ketë inskenuar dhe të jetë vetëplagosur duke vrarë fillimisht Anilën. Megjithtë, kjo është vetëm një dyshim dhe asgjë e konfirmuar.

Nga ana tjetër, avokatja shqiptare në Itali e Osman Bylykut, zonja Elierta Myftari, në një intervistë për emisionin Uniko, tregoi se deri tani nuk ka asnjë motiv që Osmani të ketë vrarë Anilën.

Avokatja Elierta Myftari: Përsa i përket motivit që mund të ketë pasur Osmani për kryerjen e një akti të këtillë, mendimi i familjarëve deri tani është i konfirmuar dhe nga burime hetimore sepse sot e kësaj dite nuk hipotezohet akoma asnjë motiv që mund të ketë pasur Osmani për të kryer një akt të tillë. Dhe kjo është edhe një nga dyshimet më të mëdha që më shprehin edhe mediat italiane me të cilat kam kontaktuar në këtë javë. Fakti që nga një anë nuk është gjetur arma e krimit, nga ana tjetër nuk hipotezohet asnjë lloj motivi për kryerjen e faktit dhe si konseguencë e papranuar nga ana e disa mediave që ai ndërkohë të ndodhet i ndaluar në burg duke qenë se pikërisht mungojnë dhe këto elemente.

Por kush është shtetasi italian me të cilin Anila Ruçi do të martohej?

“Sipas Ahmet Bylykut, babait të Osmanit, kontrata me qira ka ndryshuar pronësinë marrëdhënia kontraktuale. Kjo shtëpi ka qenë dhe është në marrëdhënie kontraktuale me bashkëshortin e ardhshëm të Anila Ruçit, bashkëshort i cili pritej të bëhej sepse Anila humbi jetën në datën 19 Prill”, shpjegon gazetari Spartak Koka nga Scaldasole e Pavias, Itali.

Ndërkohë, avokatja Elierta Myftari theksoi se me rëndësi do të jetë të thërritet për t’u pyetur edhe shtetasi italian me të cilin do të martohej Anila Ruçi si person që mund të ketë dijeni.

