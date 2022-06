“U zunë” për nëndetëset, Australia arrin marrëveshjen me Francën

19:40 11/06/2022

Australia “braktisi” marrëveshjen me Francën për atë me SHBA-në dhe Britaninë e Madhe

Kryeministri i ri australian Anthony Albanese po rregullon ‘gabimet’ e ish-kryeministrit Scot Morrison. Ai njoftoi se ka arritur një marrëveshje prej 555 milionë eurosh me Francën për të anuluar marrëveshjen e mëparshme të nëndetëseve me kantierin ushtarak francez Naval Group. Albanese u shpreh se kjo zgjidhje pason diskutimet e gjata me presidentin francez Emmanuel Macron.

Pas kësaj marrëveshje kryeministri australian u shpreh se marrëdhëniet me Parisin po përmirësohen. Vendimi i Presidentit amerikan Joe Biden për të formuar aleancën trepalëshe të sigurisë të quajtur AUKUS midis Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Australisë zemëroi Francën.

Pakti i sigurisë prishi një marrëveshje shumë miliardë dollarëshe që Franca kishte nënshkruar në vitin 2016 me Australinë. Ky veprim tërboi Parisin duke shkaktuar një krizë të paprecedentë diplomatike. Në shenjë zemërimi, Franca tërhoqi ambasadorët e saj nga SHBA-ja dhe Australia duke e quajtur një lëvizje të tillë ‘thikë pas shpine’.

Sipas marrëveshjes së re, Australia do të ndërtojë të paktën tetë nëndetëse me energji bërthamore me ndihmën e teknologjisë amerikane dhe britanike.

