11 nëntor 2026- Kryeministri i vendit, Edi Rama, ndodhet në Dublin të Irlandës, i ftuar nga Instituti i Çështjeve Ndërkombëtare dhe Europiane (IIEA).
Gjatë fjalës së tij para një audiencë ekspertësh të Europës dhe Ballkanit, si dhe diplomatësh, në një aktivitet me temë “Udhëtimi Europian i Shqipërisë: Nga aspirata te integrimi”, Rama u shpreh se vendi ndodhet në një moment përcaktues, ku anëtarësimi në familjen europiane është më shumë se kurrë një mundësi reale.
Kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria duhet të shfrytëzojë këtë moment historik dhe të bëjë maksimumin për të përmbushur pritshmëritë e vendeve anëtare të BE-së.
Ai nënvizoi se procesi i anëtarësimit mbetet i ndërlikuar, pasi kërkon vendimmarrjen dhe miratimin e të 27 vendeve anëtare, duke përmendur edhe procedurat specifike të ratifikimit në Francë.
Sipas Ramës, prioriteti kryesor për Shqipërinë në këtë fazë është mbyllja e kapitujve dhe përfundimi me sukses i negociatave të anëtarësimit.
“Po jemi në një moment tejet përcaktues të historisë sonë do të thoja sepse shohim jo vetëm horizontin që ka qenë kështu gjithmonë, por shohim edhe një derë të hapur si një mundësi reale të vërtetë për të kaluar përtej, për t’u bërë pjesë e kësaj familje europiane.
Është një moment kulmor që nuk ka ekzistuar deri jo shumë kohë më parë dhe është shndërruar në një moment kulmor në të cilin gjërat që dukeshin të pamundura ngjanë se janë të mundura dhe shpresoj që do ta kapim këtë moment dhe do të mundemi që të kapërcejmë më së fundi kufirin që na ka ndarë nga Europa për shumë e shumë kohë e më së fundi të bëhemi pjesë e kësaj familjeje.
Kjo është pak a shumë situata siç e shoh unë. Është situatë me një moment kulmor në të cilën nga ana jonë duhet të bëjmë maksimumin që të përmbushim pritshmëritë e palës tjetër e sigurisht që Europa ka një proces të ndërlikuar vendimmarrjeje.
Duhen 27 vende dhe aty ka vende si Franca ku ratifikimi i traktatit të anëtarësimit për anëtarët e rinj duhet të marrë 2/3 e parlamentit apo të kalojë përmes referendumit etj. Megjithatë ajo çfarë është më e rëndësishme është që t’ia dalim me sukses të mbyllim kapitujt e të përmbyllim me sukses negociatat. Më duhet të them që sot për sot jemi në rrugë të mbarë dhe çdo gjë po ecën sipas rregullave dhe jemi edhe dakord me Komisionin për këtë“, tha Rama.
Rama: Vendi po e lufton korrupsionin, për herë të parë kemi një sistem që po angazhohet kundër tij
Gjatë fjalës së tij, Rama është shprehur se Shqipëria po bën përpjekje për të luftuar korrupsionin, duke theksuar se për herë të parë vendi ka një sistem që po angazhohet kundër këtij fenomeni.
Sipas Ramës, deri para pak kohësh korrupsioni ishte vetë sistemi, ndërsa sot, sipas tij, institucionet po punojnë për ta luftuar atë.
“Për herë të parë kemi një sistem që po e lufton korrupsionin. Deri jo shumë kohë më parë, korrupsioni ishte sistemi, ndërkohë që sistemi aktualisht po angazhohet kundër korrupsionit dhe ky është fakt. Besoj se jemi në një pozitë të mirë”, u shpreh Rama.
/tvklan.al