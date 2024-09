Në një magazinë industriale në periferi të Calais në Francën veriore, rreth 300 burra sudanezë kanë ngritur tenda dhe ndërsa luajnë futboll.

Ata janë në pritje të një mundësie për të kaluar në Kanalin e La Manshit, ku së fundmi janë rregjistruar tragjedi të shumta me dhjetëra viktima të cilët synonin të hynin me varka ilegalisht.

Ky i ri sudanez, i cili nuk pranoi të identifikohej, thote se ai iku nga lufta në vendin e tij dhe se bashkatdhetarët e tij janë të përgatitur të ndërmarrin rrezikun, për një të ardhme më të mirë.

“Të gjithë këtu kanë frikë, por ne duhet ta marrim këtë rrezik, sepse synojme Mbretërinë e Bashkuar. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka asnjë organizatë që na ndihmon. Kur po ndodhte lufta në Siri, organizatat ndihmuan popullin sirian, t’i çonin në Gjermani. Por asnjë organizatë nuk i ndihmon sudanezët, sepse ata nuk dinë të flasin. Unë qëndroj këtu, por askush nuk mund të na ndihmojë.”

Së fundmi tetë persona humbën jetën duke u përpjekur të kalonin Kanalin nga Franca në Angli dhe 51 të tjerë u shpëtuan. Ajo pasoi vdekjen e 12 personave në fillim të këtij muaji, kur anija e tyre u përmbys në Kanal rrugës për në Britani. Tragjedi të tilla rrisin presionin mbi qeveritë britanike dhe franceze për të gjetur mënyra për shmangur ngjarje si këto me viktima.

I riu nga Sudani shprehet se një pjesë e madhe e atyre që largohen nga varfëria dhe konfliktet si destinacion kanë Britaninë e Madhe.

“Të gjithë sudanezët këtu, duan të shkojnë në Britani, sepse ka shumë arsye. Gjëja e parë, gjuha. Këtu frengjishtja është shumë e vështirë për ne, nuk kuptohemi me autoritetet. Ata që kërkojnë të ikin preferojnë anglisht. Pra, ne e marrim këtë rrezik.”

Nga të dhënat zyrtare të autoriteteve emigrantët që humbën jetën në Kanalin e La Manshit janë kryesisht nga Eritrea, Sudani, Siria, Egjipti, Irani dhe Afganistani.

“Nuk e di sesi do të shkojë situata, por do t’i shfrytëzoj të gjitha shanset me varkë ose me makinë.”

Për emigrantët që janë strehuar përkohësisht në magazinën në periferi të Calais në Francën veriore jeta në kamp është një katastrofë ku mbijetojne edhe pa të ardhura dhe refuzohen për ndihmë nga të gjitha organizatat.

Incidenti i fundit e çon në 46 numrin e personave që kanë humbur jetën duke u përpjekur të kalonin Kanalin nga Franca që nga fillimi i këtij viti. Pas këtyre tragjedive, viti 2024 regjistron bilancin më të rëndë që nga viti 2018 kur nisi të funksiononte edhe kjo rruge ilegale për emigrantë të ndryshëm.

Megjithatë, një numër i madh varkash ndalohen nga autoritetet franceze apo britanike. Sipas shifrave nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, 22,440 migrantë mbërritën në territor nga fillimi i janarit deri në mes të shtatorit 2024 me 428 varka, krahasuar me 23,103 migrantë në 492 varka vitin e kaluar në të njëjtën periudhë.

Mes emigrantëve ka shumë afganë (rreth 5000), por edhe iranianë. Por statistikat e qeverisë britanike këtë vit vënë në dukje ardhjen masive të kombësive të tjera të emigrantëve që dëshirojnë Britaninë e Madhe. Mes tyre, turq, por edhe vietnamezë, që përfaqësojnë më shumë se 5000 njerëz.

Qeveria britanike me në krye kryeministrin Keir Starmer po studion marrëveshjen e përpunimit të azilit të Italisë me Shqipërinë, si pjesë e një qasjeje të re që mund të ndjekë në të ardhmen për trajtimin e anijeve me emigrantë që kalojnë Kanalin e La Manshit. Gjatë vizitës në fillim të kësaj jave me kryeministren italiane Giorgia Meloni në Romë, kjo e fundit ia ofroi si model edhe kreut të qeverisë britanike.

“Pashë shumë interes nga ana e kryeminsitrit. Është një model që nuk është eksperimentuar askund. Nëse funksionon, siç unë besoj se do të ndodhë, ky do të ishte një gur themeli për të trajtuar ndryshe çështjet e flukseve migratore si dhe për çështjen e parandalimit në lidhje me organizatat kriminale të trafikantëve.”

“Ne jemi shumë pragmatistë. Kur kemi një sfidë me miqtë e aleatët tanë, flasim me ta për qasje të ndryshme që vihen në provë për të parë çfarë funksionon dhe çfarë jo.”

Me ardhjen në detyrë kryeministri britanik hoqi dorë nga skema e Ruandës. I zgjedhur me shumicë dërrmuese gjatë zgjedhjeve parlamentare të korrikut . Starmer premtoi ta bënte luftën kundër emigracionit të parregullt një nga prioritetet e qeverisë së tij.

Klan News