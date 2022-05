Pika kufitare në Kakavijë



Udhëtonte si pasagjere në autobus me 10 pako me heroinë e kokainë, arrestohet 38-vjeçarja në Kakavije

Shpërndaje







09:06 11/05/2022

38-vjeçarja me iniciale E.V. ka rënë në prangat e policisë pasi i janë gjetur 10 pako lëndë narkotike.

Shërbimet e Policisë Kufitare Kakavijë pas verifikimit të të dhënave në sistemin TIMS, kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë pasagjerët e autobusit të linjës Berat-Athinë.

Gjatë kontrollit fizik ndaj 38-vjeçares, e cila udhëtonte si pasagjere në këtë autobus është bërë e mundur gjetja e 10 pakove me lëndë të dyshuar narkotike, në 8 prej të cilave kishte lëndë të dyshuar narkotike heroinë (me peshë totale 4 kg e 160 gramë), ndërsa 2 pako kishin lëndë të dyshuar narkotike kokainë (me peshë totale 780 gramë).

Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”./tvklan.al