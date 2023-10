Ueda kalon natën në folenë e dashurisë me Arlindin! A do të lindë një romancë mes tyre?

Shpërndaje







19:38 09/10/2023

Ueda ishte një ndër ishulloret më të pëlqyera dhe mori një surprizë. Ajo do kalojë natën në folenë e dashurisë me një nga djemtë e vilës por jo me partnerin e saj Xhulianon. Ueda zgjodhi Arlindin për të kaluar natën në folenë e dashurisë.

Të ulur në ballkonin e folesë ata diskutojnë për situatën në vilë, largimin e Xhoanës dhe tradhëtinë e Aleksandros ndaj Uedës. Të dy duken të lënduar dhe shprehin pëlqimin për njëri-tjetrin që nuk kanë mundur ta shprehin më parë.

Arlindi: Pse më zgjodhe mua?

Ueda: Të zgjodha sepse si karakter dhe si sjellje më pëlqen, pra janë disa gjëra që kam parë tek ti që më kanë pëlqyer dhe dua të të jap një shans.

Arlindi: Unë ta kam shprehur përveç teje nuk kam pëlqim për dikë tjetër.

Episodet ditore të Love Island Albania transmetohen çdo ditë në orën 18:20, në Tv Klan./Love Island Albania