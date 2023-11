“Ueda tek shtëpia e Arlindit, Aishah në Itali me Everaldon” | Më të rejat nga çiftet e “Love Island”

19:31 15/11/2023

Autori dhe producenti i programit të dashurisë “Love Island Albania”, Albert Dumani, ka treguar se çfarë ka ndodhur me jetën e disa prej çifteve tani që ata kanë dalë jashtë.

I ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ai shprehet se Arlindi dhe Ueda janë duke shkuar shumë mirë me njëri-tjetrin, madje Ueda ka ikur në Gjermani tek familjarët e Arlindit.

Për Aishën dhe Everaldon, thotë që ata të dy po bashkëjetojnë në Itali. Madje këtu, ai tregon edhe koncidencën e bukur mes mamit të Aishës dhe babait të saj.

Ndërsa për Aleksandron dhe Erisën, tregon që ata ndodhen akoma në Tiranë, duke shijuar dashurinë e tyre edhe për disa muaj në Shqipëri.

Rudina Magjistari: Më thuaj pak, aktualisht çfarë bëhet me ishullorët? Sepse finalja sigurisht që përfundoi me shumë sukses. Çiftin fitues e patëm në studio, dukeshin të dashuruar Arlindi me Uedën dhe gjërat e qarta shumë mes tyre. Ata gati edhe ditën e dasmës duhet ta kenë fiksuar me çfarë pashë unë atë ditë.

Albert Dumani: Ndodhi dhe propozimi në finale. Aktualisht Arlindi dhe Ueda janë në Düsseldorf. Ueda ka vajtur tek shtëpia e Arlindit, ka njohur edhe familjen e Arlindit. Edhe nga ‘story’-t… Unë edhe kam folur, madje më kanë ftuar në Düsseldorf. Kështu që ata po vazhdojnë ta shijojnë atë dashurinë e tyre. Besoj dhe shpresoj që të ketë edhe faza të më vonshme. Një fejesë zyrtare tashmë, pse jo edhe martesë.

Rudina Magjistari: Pse jo, ata e kanë thënë që do ndodhë sepse e kanë ndarë mendjen. Thjesht është çështje kohe tani besoj.

Albert Dumani: Po ndjekin këto hapat edhe këto etapat, siç i kemi ne këto zakonet. Arlindi është shumë tradicional. Donte t’i merrte gjërat shtruar, ta njihte me familjen, të jepnin aprovimin edhe prindërit e tij. Prindërit e Uedës e dhanë që në Tiranë sepse ju pëlqeu Arlindi si dhëndër. Ndërkohë edhe çiftet e tjera, Aishah me Everaldon, janë në Itali.

Rudina Magjistari: A, vazhdojnë domethënë?

Albert Dumani: Po, Aishah ka vajtur në Itali me Everaldon. Aishah ka vajtur tek shtëpia e Everaldos. Janë nisur dje ose pardje. Aishah po bashkëjeton me Everaldon në Itali, të shohë nëse do t’i pëlqejë Italia. Është një koincidencë e bukur sepse mami i Aishës e ka njohur babain po në Itali. Një amerikane, nuk është shqiptare, ka njohur babain e Aishës në Itali. Janë dashuruar, janë martuar, tashmë janë divorcuar, por unë shpresoj që Aishah dhe Everaldo ta kenë këtë zanafillën e dashurisë po në Itali.

Rudina Magjistari: Dhe Italia i lidh. Tani historinë e patën në Palasë ata, por të vazhdojnë në Itali. Ta pranojmë kujtimin do ta kenë këtu gjithmonë, njohja e tyre ka ndodhur në Shqipëri.

Albert Dumani: I takon “Love Island” e vërtetë.

Rudina Magjistari: Mirë na vjen mirë për këtë çift. Çift tjetër?

Albert Dumani: Aleksi dhe Erida janë në Tiranë momentalisht. Aleksi ka marrë një shtëpi me qira. Jeton në Athinë, por më tha që do jetojë për disa muaj në Tiranë, në Shqipëri. Po bashkëjetojnë së bashku dhe pse jo të shohim çfarë do të ndodhë edhe me ta në të ardhmen. /tvklan.al