UEFA dhuron 1 milionë Euro donacion për fëmijët në Ukrainë dhe Moldavi

22:30 01/03/2022

Fondacioni UEFA për fëmijët dhe kryetari i saj, presidenti Alexander Ceferin kanë ndarë një shifër prej 1 milionë Euro për të ndihmuar fëmijët në Ukrainë si dhe fëmijët refugjatë në vendet fqinje. Këto fonde do të financojnë iniciativa nga shoqatat anëtare të UEFA-s dhe organizatat bamirëse që fokusohen në të drejtat e fëmijëve dhe mirëqenien e tyre, me nevojat e sakta që po vlerësohen aktualisht në bashkëpunim të ngushtë me shoqatat anëtare dhe partnerët lokalë.



Fondacioni UEFA për Fëmijët vendosi gjithashtu të ndajë një fond të menjëhershëm ndihme urgjente prej 100,000 Euro për të ndihmuar fëmijët dhe refugjatët ukrainas. Fondi i ndihmës emergjente do t’i ofrohet Federatës së Futbollit të Moldavisë, e cila tashmë po punon me organizatat humanitare lokale për të ndihmuar fëmijët refugjatë ukrainas që mbërrijnë në vend. Një pjesë e këtyre parave do të përdoret gjithashtu për të ofruar ilaçe dhe furnizime për spitalet e fëmijëve në Ukrainë.

Klan News