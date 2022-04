UEFA e mbyll me bilanc pozitiv

23:12 20/04/2022

Përmirësim i kushteve financiare me sezonin e mëparshëm

UEFA kthehet me bilanc pozitiv për sezonin 2020-2021. Të ardhurat janë rritur edhe falë organizimit të finaleve të Euro 2020. Arkëtimet ishin 1.8 miliardë euro bruto vetëm nga ky aktivietet.

Bilanci ishte pozitiv edhe pse bonuset për përfaqësueset dhe klubet janë rritur në krahasim me vitet e mëparshëm, përfshi këtu shpenzime të tjera të UEFA-s.

Totali i arkëtimeve për periudhën 2020-2021 përllogaritet në 5,7 miliardë nga 3 miliardë bruto që ishin për sezonin që përkoi me kulmin e pandemisë dhe që ndaloi për disa muaj aktivitetet dhe zbrazi stadiumet.

Qeveria e futbollit Europian e mbylli me 22 milionë euro neto plus pas të gjithë pagesave të kryera, duke patur një rritje të konsiderueshme në krahasim me sezonin e mëparshëm që pati gati 74 milionë humbje.

