UEFA ndryshon rregullat e Ligës së Kombeve

00:04 26/01/2023

Finalja e Superkupës së Europës zhvendoset në Athinë

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s vendosi që të bëjë ndryshime në organizimin e Ligës së Kombeve dhe kualifikueset e Kampionatit Europian.

Kështu, fituesit dhe vendet e dyta në Ligën A do të sfidohen për finalet e turneut. Mes ligave do të luhen ndeshje për ngjitje ose zbritje mes divizioneve.

Formati i kualifikueseve të Europianit dhe Botërorit do të jetë me 12 grupe me nga 4 ose 5 ekipe, çka pritet të shtojë rivalitetin.

Fituesit e secilit grup do kualifikohen direkt, ndërsa vendet e dyta do të kalojnë menjëherë ose me anë të takimeve play off.

Gjithashtu Komiteti Ekzekutiv vendosi që finalja e Superkupës së Europës të zhvendoset nga Kazani në Athinë për shkak të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.

Tv Klan