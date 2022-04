Uefa qetëson klubet e mëdha europiane

16:20 16/04/2022

4 vende më shumë në Champions në sezonin 2024-25

UEFA ka në plan që Ligës së Kampionëve do t’i shtohen katër ekipe të tjera, duke e çuar totalin në 36. Në vend të fazës së zakonshme të grupeve, pritet të ketë një fazë lige për të filluar garën që përfshin dhjetë ndeshje të njëpasnjëshme për secilën skuadër. Pozicioni i tyre pas atyre dhjetë ndeshjeve në ligën me 36 ekipe do të vendoste më pas kualifikimin në raundin e dytë, me kualifikimin e 16 më të mirëve.

Dy vende nga 4 shtesë u janë kushtuar të ashtuquajturave profileve të egra. Siç raportohet nga spanjollja Diario AS, kjo do të përfshinte dy skuadrat me koeficientët më të lartë të UEFA-s që nuk arrijnë të kualifikohen drejtpërdrejt përmes pozicionit të tyre në renditje në fund të një sezoni në kampionat.

Kjo do të thotë nëse një skuadër e madhe që renditet e pesta në një nga kampionatet e rëndësishëm të Europës, do të merrte pjesë në Champions falë koeficientit të lartë për arsye të rezultateve në vitet e fundit.

Ndryshimet pritet të aplikohen në sezonin 2024-25. Kjo duket një lëvizje e qartë për të qetësuar klubet më të mëdha të Evropës që kërkonin të krijonin Superligën duke i siguruar për një pjesëmarrje në Champions.

