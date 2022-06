UEFA rrit shpërblimet për klubet europiane

23:45 27/06/2022

Nxitje që të lejojnë lojtarët në kombëtare

Kohët e fundit, Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s miratoi kriteret për ndarjen e të ardhurave për klubet, para që rrjedhin nga UEFA EURO 2024. 240 milionë Euro do të shpërndahen për ciklin 2020/2024.

100 milionë Euro do të vihen në dispozicion për klubet që kanë dhënë ose do të lejojnë lojtarët e tyre për marrë pjesë me kombëtaret në Nations League dhe për kualifikueset për EURO 2024. Shuma është rritur me 30 milionë krahasuar me ciklin e mëparshëm. Do të rritet edhe buxheti i garantuar për lejimin e lojtarëve për raundin final të EURO 2024, nga 130 në 140 milionë Euro.

Për Ligën e Kombeve klubet do të marrin një tarifë prej 3,659 Euro për secilin futbollist për çdo ndeshje. Totali në dispozicion është 100 milionë Euro.

Për Euro 2024 parashikohet të shpërndahen 140 milionë Euro. Tarifa e çdo klubi do të llogaritet në bazë të numrit të lojtarëve të përzgjedhur, numrit të ditëve që secili lojtar ka marrë pjesë në fazën finale dhe klasifikimit të FIFA-s për klubet. Këto variojnë nga 3330 Euro në ditë për kategorinë 3, deri në 10 mijë euro për të parën.

