UEFA shtyn duelin e Europa League mes Arsenal e PSV Eindhoven

00:03 13/09/2022

Shkak, zia kombëtare në Mbretërinë e Bashkuar

Ndeshja e së enjtes në grupet e Europa League midis Arsenalit dhe PSV Eindhoven është shtyrë për shkak të mungesës së personelit të sigurisë pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth. Në një njoftim në faqen zyrtare të UEFA-s, kjo sfidë nuk do të luhet në datën e përcaktuar për shkak të kufizimeve të rënda në burimet policore dhe çështjet organizative që lidhen me zinë kombëtare për Madhërinë e saj Mbretëresha Elizabeth II.



Ndërkaq, Federata Angleze e Futbollit, e cila menaxhon tre divizionet nën Premier League angleze konfirmoi se futbolli në ishull do të rifillojë këtë fundjavë. Ndeshjet e tjera të mesjavës do të zhvillohen normalisht, ndërsa Renxhers do të luajë kundër Napolit u shty me 24 orë, për t’u luajtur të mërkurën. Data e re për t’u luajtur dueli mes Arsenalit dhe PSV Eindhoven do të komunikohet në një moment të dytë. Me vdekjen e Mbretëreshës, sporte të ndryshme në Britani u shtynë, përfshirë këtu edhe duelet elitare të futbollit.

