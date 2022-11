Uellsi mund të ndryshojë emrin

Shpërndaje







00:00 02/11/2022

Federata e futbollit po shqyrton mundësinë që t’i quajë përfaqësueset “Cymru” në eventet ndërkombëtare

Pas 64 vitesh, kombëtarja e Uellsit do të luajë sërish një Botëror. Katar 2022 do të jetë turneu që do të rikthejë “dragojtë e kuq” në eventin madhor të eventit më madhështor të futbollit.

Megjithatë, duket se kjo pjesëmarrje do të jetë e fundit për ta nën emrin Uells. Kjo pasi Federata e Futbollit uellsiane po shqyrton ndryshimin e emrit.

Emri me të cilin ata duan të marrin pjesë në eventet ndërkombëtare është Cymru që uellsianët thërrasin kombin. Arsyeja e ndryshimit është dëshira për ta bërë më popullor këtë emër, teksa viti i ardhshëm do të jetë vendimtar për miratimin e kësaj ideje.



Sipas zyrtarëve të Federatës, me togfjalëshin Kamri, identifikohet Uellsi i vjetër, ndërsa kjo do ishte një ringjallje e gjuhës uellsiane dhe një ndjenjë e madhe krenarie që ka të bëj me kulturën dhe trashëgiminë.

Kjo çështje mori një vëmendje të madhe që prej momentit kur Uellsi u shortua në të njëjtin grup me Turqinë në kualifikueset e Euro 2024. Kjo pasi kombëtarja turke konkurron ndërkombëtarisht si “Turkiye”, emri i saj turk dhe jo versioni i saj anglo-sankson. Aktualisht bisedimet me UEFA-n kanë nisur, megjithatë deri në miratim do të ketë një punë të gjatë.

Klan News