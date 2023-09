“UFO-t”, astrologu shqiptar: Ekzistojnë edhe vampirë e reptilianë

19:13 14/09/2023

Astrologu shqiptar Jofiel Koço i cili prej 20 vitesh flet për ekzistencën e UFO-ve, thotë se shumë shpejt do të flitet nëpër televiziove por dhe do të ketë diskutime publike për ekzistencën e alienëve dhe qenieve të tjera.

Këto komente ai i ka bërë në emisionin Rudina në Tv Klan, duke marrë shkas nga ekspozimi për publikun në Meksikë të dy trupave të dekompozuar të UFO-ve.

Sipas tij, shumë shpejt do flitet edhe për ekzistencën e vampirëve, reptilianëve dhe qenieve të tjera.

Jofiel Koço: Kam mbi 20 vjet që flas për UFO-t, pavarësisht se kohë pas kohe kam gjetur një brez që gjithmonë e përqafon ose e beson këtë. Dikur ishte shumë e vështirë, sot është më e lehtë që njerëzit besojnë tek UFO-t. Konkretisht ne jemi në një proces të asaj që unë e quaj të një civilizimi ku do ketë UFO, do ketë njerëz, do ketë specie të tjera të gjithë së bashku që unë e quaj kozmolit. Pra një civilizim me shumë specie dhe kohët e fundit ne do dëgjojmë që do flitet shumë në televizione për UFO, për qenie të tjera jo vetëm UFO, dhe qenie të tjera sepse ekzistojnë dhe qenie të tjera reptilianë, ekzistojnë vampirë.

