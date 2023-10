Ujëra aspak të qeta në Love Island Albania

23:26 13/10/2023

Xhesjana në qendër të vëmendjes së vilës

Ujërat nuk janë aspak të qeta në vilën e dashurisë të “Love Island Albania”. Takimi i djemve me Xhesjanën ka futur vajzat në merak.

Denisi, menjëherë pas bisedës që pati me Xhesianën duhet t’i tregojë Xhesikës ato çfarë folën. Ai i tregon asaj çdo gjë, ndërsa kjo e fundit është mosbesuese dhe xheloze. Duket që Xhesika është mërzitur nga zgjedhja e ‘bombshell’ Xhesianës dhe i bën disa gjëra të qarta Denisit.

Një mesazh vjen në vilën e dashurisë që do të ndryshojë situatën ku shkruhej “Denis dhe Xhesiana bëhuni gati për një takim romantik jashtë vilës”. Para se të niseshin, Xhesika e përcjell Denisin me puthje dhe përqafime dhe i thotë: Kalofsh bukur në takim me shoqen.

Xhesiana ishte mëdyshje nëse e kishte transmetuar tek Denisi pëlqimin që kishte për të. Biseda e tyre rrotullohet dhe në fund shkon tek Xhesika ku Denisi bën disa gjëra të qarta.

Por çfarë do të ndodhë në vilë, e shihni nesër në 18:20 në Tv Klan.

Tv Klan