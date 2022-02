Ujëvara e Niagarës me ngjyrat e flamurit ukrainas

11:50 27/02/2022

Një nga vendet më piktoreske të botës, solidarizohet me luftën në Ukrainë

Ashtu sikurse shumë vende të botës apo pika me rëndësi turistike dhe historike, edhe Ujëvara e Niagarës është solidarizuar me Ukrainën që po përballet me agresionin rus.

Ujëvara u ndriçua me ngjyrën blu dhe të verdhë që simbolizon flamurin e Ukrainës për të treguar mbështetjen për popullin e këtij shteti që po kalon ditë të vështira.

“Niagara qëndron me popullin e Ukrainës, si dhe me komunitetin krenar ukrainas këtu në Niagara, shumë prej të cilëve ende kanë familje që banojnë atje”, u shpreh kryetari rajonal i Niagarës, Jim Bradley.

