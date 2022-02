Ukraina, Erdogan: SHBA dhe Perëndimi nuk kanë ndihmuar

Shpërndaje







17:35 04/02/2022

Presidenti turk: Do të përpiqemi të bëjmë pjesën tonë për t’i dhënë fund tensioneve

Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Presidenti amerikan Joe Biden dhe vendet e tjera perëndimore nuk kanë ndihmuar në zgjidhjen e krizës midis Rusisë dhe Ukrainës.

Duke folur me gazetarët gjatë kthimit nga Ukraina ku u takua me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Erdogan tha se vendet perëndimore nuk ishin në gjendje të kontribuonin në zgjidhjen e tensioneve Ukrainë-Rusi dhe se nuk ka liderë europianë të aftë për ta zgjidhur atë.

Presidenti turk nënvizoi rëndësinë e takimit të tij të ardhshëm me Presidentin rus Vladimir Putin dhe tha se nëse Turqisë i caktohet një rol ndërmjetësues, Ankaraja do të pranojë ofertën për të ndihmuar në krizën mes dy vendeve. Ai tha se Turqia do të përpiqet të bëjë pjesën e saj për t’i dhënë fund tensioneve.

Klan News