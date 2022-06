Ukraina ‘harron’ luftën me Rusinë

14:20 01/06/2022

Kombëtarja sfidon Skocinë për t’u kualifikuar në Botërorin e Katarit

Ukraina rikthehet në fushë për të luajtur një ndeshje ndërkombëtare pas më shumë se tre muajsh sulmi ushtarak nga Rusia. Kombëtarja e futbollit do të tentojë që të sigurojë finalen play-off të Kupës së Botës Katar 2022, por më parë i duhet të eliminojë Skocinë, një kundërshtar aspak komod për ta.

Përballje tepër e fortë për Ukrainën që ka vlerë më shumë se futbollistike. Sulmi rus ka penguar disa prej tyre që të ndërpresin edhe stërvitjen në prag të kësaj sfide, gjithsesi kanë arritur të gjejnë ritmin duke luajtur miqësore me skuadra të kampionateve elitare të kontinentit.



Në tribunat e stadiumit skocez do të jenë më pak se 2 mijë tifozë ukrainas, të cilët janë strehuar në Mbretërinë e Bashkuar. Mbështetje e cila nuk do të mungojë, por që pavarësisht rezultatit, ajo që ka më shumë rëndësi është fakti se Ukraina po i rikthehet normalitetit. Ndërkaq Skocia kërkon që të sfidojë Uellsin në finalen e play-off për të qenë ata në grupet e Botërorit të Katarit. Dueli nis në orën 20:45.

