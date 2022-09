Ukraina kërkon anëtarësim të shpejtë në NATO

23:18 30/09/2022

Presidenti Volodymyr Zelenskiy përjashton mundësinë e negociatave me Putinin

Ukraina ju përgjigj aneksimit të territoreve nga Rusia me dorëzimin e kërkesës për anëtarësim të shpejtë në NATO. Presidenti Volodymyr Zelensky e paraqiti dhe e nënshkroi kërkesën gjatë një video mesazhi që dukej se kishte për qëllim kundërshtimin e Kremlinit, pasi presidenti në Moskë u shpall aneksimi i katër rajoneve pjesërisht të pushtuara të Ukrainës.

“Ne po bëjmë hapin tonë vendimtar duke nënshkruar kërkesën e Ukrainës për anëtarësim të përshpejtuar në NATO”, tha Zelensky në një video.

Njoftimi i kërkesës për anëtarësim ka të ngjarë të prekë nervin në Moskë, që e konsideron bllokun e NATO-s si një aleancë ushtarake armiqësore që synon të cenojë sferën e ndikimit të Rusisë dhe për ta shkatërruar atë.

Në fjalimin e tij video, Zelensky akuzoi Rusinë për rishkrimin e pacipë të historisë dhe rivizatimin e kufijve “duke përdorur vrasje, shantazhe, keqtrajtime dhe gënjeshtra”, diçka që ai tha se Kievi nuk do ta lejojë.

Zelensky u shpreh se Kievi mbetet i përkushtuar ndaj idesë së bashkëjetesës me Rusinë “në kushte të barabarta, të ndershme, dinjitoze dhe të drejta”, por përjashtoi mundësinë e zhvillimit të negociatave me Putinin.

“Është e qartë se me këtë president rus është e pamundur. Ai nuk e di se çfarë është dinjiteti dhe ndershmëria. Prandaj, ne jemi gati për një dialog me Rusinë, por me një president tjetër të Rusisë”, tha Zelenskiy.

Por nga Brukseli dhe selia qendrore e NATO-s nuk erdhën garanci se kërkesa e Ukrainës do të pranohet. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, JensStoltenberg thotë se aleanca ushtarake i ka përcjellë Rusisë mesazhin e qartë se do të ndeshet me “pasoja të rënda” nëse përdor armë bërthamore kundër Ukrainës.

Por Stoltenberg-u nuk ishte i përkushtuar ndaj vendimit të presidentit ukrainas VolodymyrZelenskyy për të bërë një aplikim të shpejtë për Ukrainën për anëtarësim në NATO.

Jens Stoltenberg:Udhëheqësit e NATO-s mbështesin të drejtën e Ukrainës për të zgjedhur rrugën e saj, për të vendosur se në çfarë lloj marrëveshjesh sigurie dëshiron të jetë pjesë, por se vendimi për anëtarësim duhet të merret nga të 30 anëtarët.

Stoltenbergshtoi se fokusi i NATO-s tani është “sigurimi i mbështetjes së menjëhershme për Ukrainën”.

Ai gjithashtu hodhi poshtë aneksimin “ilegal dhe të paarsyeshëm” nga Rusia të katër rajoneve të Ukrainës, duke e quajtur atë “grabitjen më të madhe të territorit evropian me forcë që nga Lufta e Dytë Botërore”.

I pyetur nëse trupat ukrainase duhet të përmbahen nga sulmet ndaj rajoneve të aneksuara, Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia, Stoltenberg tha se: “Ata mund të mbrohen, gjithashtu mund të vazhdojnë të çlirojnë territorin”.Tërheqja, tha ai, do të ishte “pranimi i shantazhit bërthamor”.

