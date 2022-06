Ukraina mund Skocinë

02/06/2022

Do të përballet me Uellsin për një vend në Botëror

Ukraina mban gjallë shpresat për një vend në Botërorin 2022. Fitorja 3 – 1 me Skocinë e çon këtë përfaqësuese në finalen me Uellsin që do të zhvillohet më 5 Qershor.

Ukraina nuk luante një ndeshje zyrtare prej 16 Nëntorit dhe shkak u bë sulmi i Rusisë që nisi më 24 Shkurt.

FIFA vendosi të shtyjë përballjen plejof me Skocinë dhe ekipin e fundit Europian që do të kualifikohet në finalet e Katar 2022.

