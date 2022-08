Ukraina paralajmëron ofensivë të re kundër Rusisë

Shpërndaje







12:34 04/08/2022

OKB thirrje të vendoset nën kontroll termocentrali bërthamor në Zaporizhia pasi është burim rreziku

5 muaj e gjysmë nga nisja e agresionit, forcat ukrainase kanë paralajmëruar për një ofensivë të re kundër Rusisë me qëllim çlirimin e shumë territoreve. Nga ana tjetër edhe Rusia ka përdorur tanke, fuçi dhe artileri raketore në disa rajone ukrainase.

Në rajonin e Donetskut, tre civilë janë vrarë në Bakhmut, Maryinka dhe Shevchenko dhe pesë janë plagosur në 24 orët e fundit. Guvernatorët e rajoneve të Mykolaiv, Kharkiv, raportuan se rajonet e tyre ishin bombarduar gjatë natës dhe infrastruktura civile, shtëpitë ishin dëmtuar.

Këshilltari presidencial ukrainas Oleksiy Arestovych është shprehur se po ushtrohet shumë presion ushtarak mbi Kharkiv, Donetsk dhe Luhansk dhe se ajo që po ndodh në lindje nuk është ajo që do të përcaktojë rezultatin e luftës.

I gjithë qëllimi i ofensivës ruse në lindje është të detyrojë Ukrainën të largojë trupat nga zona që është me të vërtetë një rrezik. Në Zaporizhia në Ukrainën qendrore, termocentrali më i madh bërthamor në Europë është plotësisht jashtë kontrollit dhe i bëri thirrje urgjente Rusisë dhe Ukrainës që të lejojnë shpejt ekspertët të vizitojnë kompleksin e përhapur për të stabilizuar situatën dhe për të shmangur një aksident bërthamor.

Njësitë e raketave dhe artilerisë të Ukrainës vazhdojnë të sulmojnë bastionet ushtarake ruse, grupimet e personelit, bazat e mbështetjes logjistike dhe depot e municioneve. Zyrtarët amerikanë besojnë se Rusia po punon për të fabrikuar prova në lidhje me sulmin vdekjeprurës të javës së kaluar në qendrën e paraburgimit Olevinka që vrau 53 të burgosur lufte në një rajon separatist të Ukrainës lindore.

Ndërkaq Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, së shpejti do të bisedojë drejtpërdrejt me udhëheqësin e Kinës, Xi Jinping, me shpresën se Kina mund të përdorë ndikimin e saj për t’i dhënë fund luftës.

Ukraina hodhi poshtë sugjerimet e ish-kancelarit gjerman Gerhard Schroeder se Rusia dëshironte një “zgjidhje të negociuar” për luftën dhe tha se çdo dialog do të kushtëzohej nga një armëpushim rus dhe tërheqje të trupave të saj.

Senati i SHBA dhe parlamenti italian miratuan pranimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. “Ky votim historik dërgon një sinjal të rëndësishëm të angazhimit të qëndrueshëm, dypartiak të SHBA-së ndaj NATO-s dhe për të siguruar që Aleanca të jetë e përgatitur për të përballuar sfidat e së sotmes dhe së nesërmes“, tha presidenti i SHBA Joe Biden në një deklaratë.

Klan News