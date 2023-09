Ukraina përgatitet për një ‘dimër’ tjetër sulmesh ruse

23:20 07/09/2023

Stoltenberg vlerëson kundërofensivën ukrainase

Ndërsa Ukraina përgatitet për një dimër të dytë sulmesh me dronë dhe raketa të infrastrukturës energjetike, autoritetet shpresojnë që njësitë e mbrojtjes ajrore, të përforcuara me sisteme të reja perëndimore, mund ta ndalojnë zhytjen e vendit në errësirë.

Kërcënimi i sulmeve ruse ndaj rrjetit elektrik të Ukrainës është tani detyrë edhe më e mprehtë pasi Moska ka ngritur fabrikat e veta të prodhimit të dronëve sulmues të modelit iranian Shahed-136.

Gati gjysma e sistemit energjetik të Ukrainës u dëmtua nga sulmet ruse dimrin e kaluar, kur Moska gjuajti qindra drone Shahed së bashku me raketa balistike duke goditur termocentralet dhe transformatorët. Kievi shpreson të ndalojë përsëritjen e kërcënimit me një formacion të përforcuar të mbrojtjes ajrore, duke përfshirë gjuajtësit kundër ajrorë Gepard të sapo dhuruara nga Gjermania.

Serhiy Naiev, një nga gjeneralët më të lartë të Ukrainës, i tha agjencisë Reuters se forcat e armatosura po përgatiten për një dimër tjetër sulmesh ruse.

“Armiku nuk ka hequr dorë nga synimet e tij kriminale për të goditur objektet kritike të infrastrukturës. Ne po marrim masat e nevojshme duke të forcuar sistemin e mbrojtjes ajrore.”

Naiev nuk dha hollësi për numrin e sistemeve të përfshira në mbrojtjen ajrore, por shtoi se arsenali i Ukrainës është forcuar nga furnizimet e aleatëve.

Kundërajrorët Gepard kanë kosto efiakse ndërsa radarI i tyre mbulon një rreze prej 12 km (7.46 milje), që do të thotë se Ukraina nuk ka mjaftueshëm prej tyre për të mbuluar territorin e saj të gjerë. Gjenerali Naiev shton se boshllëqet do të mbushen me mitralozët e kalibrit të madh M2 Browning të prodhuar nga ShBA-ja.

Mbrojtja e Infrastrukturës Kritike është sfidë edhe për aleatët e Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken vizitoi një hidrocentral në rajonin e Kievit të enjten. Ai u prit nga kryeministri i Ukrainës, Denys Shmyhal dhe Igor Syrota, kreu i kompanisë shtetërore të prodhimit të energjisë, Ukrhydroenergo.

Blinken, zyrtari i parë i lartë amerikan që vizitoi Kievin që nga fillimi i kundërofensivës në fillim të qershorit, njoftoi një paketë të re të ndihmës amerikane me vlerë mbi 1 miliardë dollarë, duke përfshirë mbështetje për mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Sekretari Blinken përgëzoi gjatë vizitës arritjet e kundër-ofensivës. Më i zëshëm për këtë u tregua Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.

“Ata po përparojnë. Ndoshta jo aq sa shpresonim, por ata po fitojnë gradualishtterren, rusët po humbasin terren. Ju duhet të mbani mend pikën e fillimit: pikënisja është se ushtria ruse ishte dikur e dyta më e forta në botë, sot ushtria ruse është e dyta më e fortë në Ukrainë. Dhe kjo është mjaft mbresëlënëse nga ukrainasit”.

I ashpër ishte me të ashtuquajturit ekspertë ushtarakë që kritikojnë kundër-ofensivën ukrainase.

“Janë të njëjtët ekspertë që na thanë se Ukraina do të bjerë brenda disa javësh, që po ankohen tani për shpejtësinë e ofensivës. Realiteti është se ukrainasit në fakt po i tejkalojnë pritjet tona vazhdimisht. Ne duhet të kujtojmë se cila është përgjegjësia jonë. Ne mund t’i këshillojmë ata, por duhet të jenë komandantët ukrainas, ushtarët në terren, që të marrin vendimet e vështira. Kjo është detyra e tyre, ata po rrezikojnë jetën dhe ne thjesht i mbështesim dhe i lavdërojmë për guximin e tyre.”

Momentalisht Ukraina është duke përparuar në disa fronte sidomos në jug pranë Zaporizhias ku janë çarë linjat ruse të mbrojtjes.

