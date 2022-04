Ukraina: Rusia po përdor pengjet si mburojë, nuk kursen as fëmijët

19:20 02/04/2022

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka akuzuar forcat ruse për rrëmbimin e civilëve dhe përdorimin e tyre si “mburoja njerëzore” për të mbrojtur kolonat e tyre ushtarake.

Avokati i Popullit tha se ushtarët rusë po përdorin gjithashtu fëmijët si mburoja.

“Rusia gjithnjë e më shumë përdor pengjet si mburoja njerëzore. Pushtuesit mbrojnë kolonat e tyre të pajisjeve me banorët e rrëmbyer të qyteteve dhe fshatrave të pushtuara të Ukrainës. Sipas avokatit të popullit ukrainas, rusët nuk e kanë problem të fshihen as pas fëmijëve”, tha Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës./tvklan.al

