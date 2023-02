Ukraina shënon përvjetorin e luftës

08:11 24/02/2023

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u zotua të shtyjë përpara fitoren e Ukrainës gjatë vitit 2023, teksa ai dhe të gjithë qytetarët ukrainas këtë të premte shënojnë përvjetorin e parë të pushtimit rus.

Në orët e para të mëngjesit të kësaj ditë përkujtimore, të cilës Zelensky iu referua si “një vit dhimbjeje, pikëllimi, besimi dhe uniteti”, ai shkroi në Twitter se ukrainasit e kanë dëshmuar veten se janë “të pathyeshëm”.

“Ne e dimë se viti 2023 do të jetë viti i fitores sonë”, shkroi ai. Ukrainasit organizuan mbledhi përkujtimore, ndezje qirinjsh dhe aktivitete tjera për dhjetëra mijëra qytetarë të tyre që humbën jetën – një numër që rritet gjatë gjithë kohës teksa luftimet janë intensifikuar, në veçanti në lindje të vendit.

Në përvjetorin të parë të nisjes së pushtimit më 24 Shkurt, ushtria ukrainase tha se pret që atë ditë Rusia të kryejë sulme ajrore.

Alarmet për sulme ajrore nuk u dëgjuan gjatë natës në kryeqytetin Kiev. Megjithatë, qeveria rekomandoi që shkollat të zhvendosin mësimin në internet dhe punonjësve të zyrave iu kërkua të punojnë nga shtëpia.

Homazhet për qëndrueshmërinë e Ukrainës erdhën edhe nga vendet evropiane. Kulla Eifel në Paris ishte ndër monumentet e ndriçuara me ngjyrat e Ukrainës – të verdhë dhe kaltër.

Si pasojë e konfliktit njëvjeçar, pjesë të mëdha të Ukrainës janë shkatërruar dhe sipas burimeve perëndimore, deri më tani 150.000 persona kanë vdekur nga të dyja palët./REL

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI