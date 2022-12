Ukraina sulmon bazat ajrore ruse

23:20 06/12/2022

Ukraina tregoi se mund të shkatërrojë objektiva ushtarake në thellësi të territorit të Rusisë. Aeroporti i tretë ushtarak i Rusisë u dogj të martën pasi një sulmi me dron, një ditë pasi Ukraina goditi dy baza të tjera ajrore.

Zyrtarët e qytetit Kursk, që ndodhet në veri të Rusisë, publikuan fotografi të tymit të zi mbi një bazë ajrore në orët e para të së martës pas sulmit të fundit. Guvernatori rajonal tha se bëhet fjalë për një depozitë nafte.

Dronët e përfshirë në sulmet e së hënës u nisën nga territori ukrainas dhe të paktën një nga sulmet u krye me ndihmën e forcave speciale, tha një burim ushtarak ukrainas. Deri tani dihet se janë dronë të epokës sovjetike të përditësuar me teknologji moderne që arrijë të fluturojnë qindra kilometra brenda territorit të Rusisë pa u pikasur nga mbrojtja ajrore e vendit.

Nga sulmet e Ukrainës me dronë në bazat ruse janë shkatërruar avionë bombardues. Bombarduesit e mëdhenj Tupolev me rreze të gjatë përbëjnë një pjesë të madhe të arsenalit strategjik bërthamor të Rusisë, të ngjashëm me avionët B-52 të dislokuar nga Shtetet e Bashkuara.

Baza e Engelsit, pranë qytetit të Saratovit, që u godit një ditë më parë ndodhet të paktën 600 km larg kufirit ukrainas. Rusia iu përgjigj sulmeve të së hënës me atë që e quajti një “sulm masiv ndaj sistemit të kontrollit ushtarak të Ukrainës”, megjithëse nuk identifikoi ndonjë objektiv specifik ushtarak.

Ndërkohë raketat rusë shkatërruan anembanë Ukrainës shtëpi dhe pjesë të infrastrukturës energjetike. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se rrëzuan mbi 60 raketa nga rreth 70 që u lëshuan. Për të falenderuar forcën ajrore të martën, presidenti Zelenskiy vizitoi trupat në rajonin lindor të Donbasit. Ai lavdëroi ushtarët për rezistencën që po bëjnë pranë qytetit të Bakhmut.

