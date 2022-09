Ukraina: Votat e referendumit të pavlefshme dhe të pavlera

11:38 28/09/2022

Ukraina ka deklaruar se referendumet e organizuara nga Rusia në 4 rajonet e pushtuara janë “të pavlefshme dhe të pavlera”. Moska pretendoi mbrëmë se Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia kishin votuar për bashkimin me Federatën Ruse. Por në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Ukrainës tha se Kievi do të vazhdojë me përpjekjet për të çliruar territorin ukrainas të pushtuar nga forcat ruse.

“Të detyrosh njerëzit në këto territore, nën tytën e armës që të votojnë është një tjetër krim rus në rrjedhën e agresionit të saj kundër Ukrainës”, tha Ukraina.

Duke e përshkruar referendumin e organizuar nga Rusia si një “mashtrim”, Ministria e Ukrainës tha se ata nuk kishin të bënin me shprehjen e vullnetit dhe nuk kishin asnjë implikim për sistemin administrativo-territorial të Ukrainës dhe kufijtë e njohur ndërkombëtarisht.

“Ukraina dhe komuniteti ndërkombëtar dënojnë veprime të tilla të Rusisë dhe i konsiderojnë ato të pavlefshme dhe të pavlefshme. Ukraina ka çdo të drejtë të rivendosë integritetin e saj territorial me mjete ushtarake dhe diplomatike dhe do të vazhdojë të çlirojë territoret e pushtuara përkohësisht”, thuhet në deklaratë.

Pas referendumeve, dyshohet se Rusia mund të tentojë të aneksojë rajonet brenda pak ditësh./tvklan.al