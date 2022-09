Ukraina zbulon varre masive

Shpërndaje







23:40 16/09/2022

Tërheqja e rusëve na Izium-i zbuloi masakrat makabre të tyre. Trupa me duar të lidhura u gjetën në një varr masiv në Izium pasi forcat ukrainase rimorën qytetin në verilindje të Ukrainës, tha guvernatori rajonal të premten.

“Sipas informacioneve tona të gjithë viktimat kanë shenja të vdekjes së dhunshme. Ka kufoma me duar të lidhura pas. Çdo fakt do të hetohet dhe do të vlerësohet siç duhet dhe ligjërisht,” tha guvernatori.

Më herët, zyrtarët ukrainas thanë se kishin gjetur 440 trupa në pyjet pranë qytetit të Izium. Ata thanë se shumica e të vdekurve ishin civilë dhe se vendi vërtetoi se krimet e luftës janë kryer nga pushtuesit rusë.

Burra me uniforma të bardha duke nxirrje trupa në zonën e pyllëzuar ku zbuluar rreth 200 kryqe të improvizuar prej druri të shpërndara mes pemëve. Reuters në vendngjarje numëroi rreth 20 çanta të bardha me trupa të viktimave.

Oleksandr Ilienkov, kryeprokurori i krimeve të luftës për rajonin e Kharkiv-it, i tha Reuters-it në vendngjarje se: “Një nga trupat (e gjetur) ka një litar rreth qafës dhe duar të lidhura”.

“Sipas informacioneve paraprake, ka shenja të vdekjes së dhunshme. Por për të vërtetuar faktet dhe rrethanat, trupat janë dërguar për ekspertizë mjeko-ligjore dhe për një hetim më të detajuar.”

Presidenti Volodymyr Zelenskiy akuzoi Rusinë të premten për tortura dhe krime lufte në verilindje të Ukrainës, duke folur në një intervistë nga zyra e tij presidenciale për agjencinë Reuters.

“Deri sot janë 450 të vdekur, të varrosur. Por ka të tjerë, varrime të veçanta të shumë njerëzve. Njerëz të torturuar. Familje të tëra. E gjitha kjo është aty. Komisione hetimore me partnerë ndërkombëtarë, komisione të përbashkëta hetimore. Ka disa prova dhe po bëhen vlerësime,” tha ai.

Kremlini nuk iu përgjigj kërkesës për koment mbi akuzat e Zelenskiy-t, por presidenti Vladimir Putin paralajmëroi se Rusia do të përgjigjet më me forcë nëse trupat e saj do të vihen nën presion të mëtejshëm.

Klan News