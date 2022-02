Ulen me 40% rastet aktive me Covid

12:20 06/02/2022

Tirana, Fieri dhe Shkodra kanë numrin më të lartë të infektimeve

Muaj Shkurt ka sjellë një ulje të rasteve aktive në vend me 40%. Tendenca në ulje u duk që në javën e fundit të Janarit. Ndërkohë që piku i valës së Omicron u arrit më 22 Janar ku rastet aktive shkuan në mbi 24 mijë e 400 raste. Ndërsa aktualisht janë rreth 14.500 raste aktive në të gjithë vendin.

Gjatë këtyre 8 ditëve të para të Shkurtit janë identifikuar 5,422 të infektuar, ndërsa numri i rasteve totale aktive është reduktuar me 4,255 të infektuar, pasi ka patur një numër më të lartë të shëruarish.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, numrin më të lartë të të infektuarve aktiv e ka Tirana me më pak se 5.800 raste. Më pas renditet Fieri dhe Shkodra me nga rreth 1500 të infektuar secili. Dhe Vlora me gati 1 mijë të infektuar aktivë.

Qarqet që kanë më pak të infektuar janë Dibra dhe Kukësi, të cilat kanë nga 100 deri në rreth 300 të infektuar aktivë. Për herë të parë mes tre qarqeve me më pak infektime renditet edhe Durrësi më pak se 400 të infektuar aktivë. Ky qark ka qenë përherë me numër të lartë të infektuarish, duke u renditur kryesisht pas Tiranës.

Ndërsa numrin më të lartë të të shtruarve e zënë pacientët nga Tirana, Fieri, Vlora dhe Durrësi. Qarku i Durrësit edhe pse ka pak raste aktive gati 4% të tyre i ka të shtruar. Ndërsa e kundërta ndodh me Shkodrën, e cila edhe pse ka shumë të infektuar në spital ka të shtruar vetëm 3 pacientë, ose thënë ndryshe 0.1% të të infektuarve i ka të hospitalizuar.

