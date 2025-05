Në Aeroportin e Vlorës u zhvillua fluturimi i parë që certifikon sigurinë e pistës 3.2 kilometra. Zv/kryeministrja Balluku lajmëron se aeroporti i tretë i vendit do të jetë funksional pas pak muajsh.

“Brenda kësaj vere që të jetë operacional për të gjitha luturimet civile ndërkombëtare”, tha ajo.

Kryeministri siguron se ky aeroport i ri do të sjellë zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit.

“Ky zhvillim të ketë një forcë tërheqëse të atillë që të vendoset në majë të gjithë Mesdheut”, tha Rama.

Ndërsa flet për ndikimin që do të ketë dhe investimi në ishullin e Sazanit.

“Pra ambicia është që zhvillimi në ishullin e Sazanit dhe zhvillimi në të gjithë territorin përballë të krijojë një magnet me një fuqi të jashtëzakonshme”, tha Rama.

Në aeroportin e Vlorës do të kryhen dhe fluturimet e para transoqeanike. Por ai lajmëron se dhe në aeroportin e Kukësit i ndërtuar në 2021-shin shumë shpejt do të rikthehen fluturimet dhe ekskluzivitetin do ta ketë “Air Kosova”.

““Air Albania” që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe “Air Kosova” që do të ketë bazën e vet në Kukës dhe për ta konfirmuar këtë, kam sjellë me vete edhe certifikatën që të mos thonë që është photoshop. Kompania po punon për të siguruar avionët”, tha Rama.

Por një tjetër avion preku pistën e Aeroportit të Vlorës këtë të enjte. Behgjet Pacolli që është investitori i aeroportit të Vlorës flet për skepticizmin e fillimit që tani sipas tij është fashitur për shkak të sigurisë qe i jep fluksi i madh i turistëve që po vizitojnë Shqipërinë.

Rama premton dhe ndërtimin e aeroportit sezonal të Gjirokastrës.

Tv Klan