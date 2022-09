Nafta ulet me 8 lekë/litër

15:04 15/09/2022

Rritet me 6 lekë benzina, gazi nuk ndryshon

Ulet me 8 lekë çmimi i naftës në vend. Bordi i Transparencës ka vendosur që një litër naftë të tregtohet me 224 lekë nga 232 që ishte nga mbledhja e datës 2 Shtator. Ndërsa çmimi i benzinës është rritur me6 lekë duke u tregtuar me 198 lekë/litër nga 192 lekë që ishte më parë.

Përsa i përket çmimit të gazit ai vijon të jetë i pandryshuar në pikat e tregtimit të karburanteve, duke u tragtuar me 78 lekë/litri.

Sipas Bordit të Transparencës çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njejtën masë në bursën e gazoilit dhe benzinës. Sipas bordit, vendimet që merren dhe ndryshimi i çmimeve të shitjes lidhet vetem me ndryshimet në bursën Platts të Mesdheut për gazoilin dhe benzinës, pra jo të bursës së naftës bruto, si dhe në lëvizjen e kursit të dollarit.

Ndërkohë në bursën e Teksasit një fuqi naftë e papërpunuar kap vlerën e 87 dollarëve, ndërsa në bursën e Londrës kap vlerën 92 dollarë për fuqi.

Çmimet e vendosura nga Bordi hyjnë në fuqi prej orës 18 të se enjtes dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

