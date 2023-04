Nafta dhe benzina do të shiten me të njëjtin çmim

17:03 20/04/2023

Ndryshojnë sërish çmimet e karburanteve në vend. Në mbledhjen e kësaj të enjte, Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë me 3 Lekë çmimin e naftës. Në pikat e karburanteve një litër naftë do tregtohet me 181 Lekë nga 184 që ishte.

Ndërsa benzina është ulur me 5 Lekë. Në pikët e karburanteve një litër benzinë do të tregtohet me 181 Lekë nga 186 Lekë që ishte më parë.

Çmimi i gazit ka mbetur sërish i pandryshuar, duke u tregtuar me 75 Lekë. Bordi i Transparencës thotë se për caktimin e çmimeve i është përmbajtur me përpikmëri lëvizjes së bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën dhe faturave zyrtare të operatorëve.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi pasditen e sotme në orën 18:00./tvklan.al