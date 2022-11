Ulet çmimi i naftës, shtrenjtohet benzina

Shpërndaje







20:25 02/11/2022

Mblidhet bordi i transparencës,gazi mbetet i pandryshuar

Pas një situate pezull prej gati tre javësh, Bordi i Transparencës ka rishikuar për të dytën herë çmimin e hidrokarbureve në vend.

Sipas vendimit të fundit të Bordit, një litër Naftë do të tregtohet me 232 lekë, nga 236 lekë/litri që ishte deri me tani.

Në të kundërt, çmimi i Benzinës ka ardhur në rritje. Tashmë në vendimin e fundit Benzina do të shitet me 212 lekë për litër, nga 208 lekë që ishte në vendimin e shkuar.

Gjithashtu çmimi i gazit mbetet i pandryshuar me 74 lekë litri.

Në tregjet ndërkombëtare, nafta tregtohet me rreth 94 dollarë për fuçi, njësoj me nivelet e muajit Shkurt, përpara se të fillonte shtrenjtimi për shkak të problemeve me furnizim, që u shkaktuan nga lufta në Ukrainë.

Në Shqipëri, niveli maksimal i naftës arriti në 265 lekë për litër, ndërsa për periudhën Mars-Nëntor, karburanti është tregtuar mes 230-240 lekë për litër, që është 20-30% më shtrenjtë se niveli i Shkurtit.

Bordi i Transparencës që në krijimin e tij njofton se i është përmbajtur me përpikmëri në vendime lëvizjes së bursës Platts të Mesdheut për Naftën dhe Benzinën.

Çmimet e Hidrokarbureve

Ishte Bëhet

Nafta 236 Lekë/Litri 232 Lekë/Litri

Benzina 208 Lekë/Litri 212 Lekë/Litri

Gazi 74 Lekë/Litri 74 Lekë/Litri

Klan News