Ulet ndjeshëm numri i rasteve me Covid në RMV

19:40 01/03/2022

Reduktohen me 40% infektimet brenda një jave

Javën e kaluar 45.6 për qind është ulur përqindja e viktimave nga COVID-19, krahasuar me javën paraprake. Janë evidentuar 68 raste të vdekjeve në 19 qytete. Janë 9.010 persona që kanë humbur betejën me koronavirusin që nga paraqitja e pandemisë në Maqedoninë e Veriut – thuhet në raportin e ISHP-së për periudhën 21 deri 27 Shkurt. Gjatë kësaj periudhe janë ulur edhe shifrat e infektimeve të reja për 39.5%.

Janë shënuar 543 riinfektime dhe një riinfektim i dytë gjithashtu me ulje për 37.2% krahasuar me javën paraprake. Që nga paraqitja e epidemisë ka pasur 10.474 riinfektime, kurse tek 27 persona janë shënuar riinfektime të dyta.

Sipas raporteve të spitaleve, aktualisht janë 337 pacientë të hospitalizuar – 23.3% më pak se java paraprake. Prej tyre 255 janë me oksigjeno-terapi kurse 9 në ventilim mekanik. Gjatë javës së kaluar janë shëruar 6.094 pacientë që kanë qenë nëpër spitale apo në mjekim shtëpiak. Që nga paraqitja e pandemisë, në Maqedoninë e Veriut, koronavirusin e kanë kaluar 297.262 persona.

Deri më 28 Shkurt, në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar 870.405 qytetarë me të paktën një dozë vaksine. Komplet të vaksinuar apo me dy doza janë 849.727, kurse dozën e tretë e kanë marrë 142.201 qytetarë. ISHP-ja thotë se Maqedonia e Veriut vijon të mbetet në fazën e transmisionit të gjerë, me nën nivelin 3, me kapacitete adekuate për përgjigje.

