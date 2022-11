Ulet sërish çmimi i naftës dhe benzinës

21:44 29/11/2022

Bordi i Transparencës ka ulur sërish çmimin e naftës, nga 211 ka shkuar në 206 Lekë për litër.

Po kështu edhe benzina është ulur nga 194 në 191 Lekë për litër.

Gazi ka mbetur i pandryshuar, 71 Lekë për litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 30 Nëntor, ora 12.00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Bordi i transparencës që në krijimin e tij i është përmbajtur me përpikmëri në vendimet e tij lëvizjes së bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve. /tvklan.al