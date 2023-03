Bordi ul çmimet e karburanteve

15:38 16/03/2023

Nafta dhe benzina me 182 Lekë/litër

Për herë të parë, çmimi naftës pëson ulje më të madhe që nga krijimi i bordit. Në mbledhjen e kësaj të enjte, Bordi i Transparencës ka ulur çmimet e karburanteve në vend. Kështu 1 litër naftë do të tregtohet me 7 Lekë më pak, pra me me 182 Lekë/litri, nga 189 Lekë/litri që ishte deri më sot.

Ndërsa një litër benzinë do të shitet me 4 Lekë më pak, pra me 182 Lekë/litri, nga 186 Lekë/litri që ishte.

Gazi do të tregtohet me 1 Lekë më pak, i cili do të jetë 75 Lekë/litri nga 76 Lekë që ishte.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.

