Ulja e lindjeve “zbrazi” shkollat

16:16 24/05/2023

INSTAT: 4% më pak regjistrime në shkolla

Në Shqipëri, regjistrimet në arsim kanë rënë me 4% këtë vit. Sipas Institutit të Statistikave, në vitin shkollor 2022-2023, në arsimin zyrtar u regjistruan 554.222 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 4,1%, krahasuar me një vit më parë.

Ekspertët thonë se kjo rënie vihet re që nga cikli parashkollor dhe deri tek ai universitar. Vetëm në arsimin parashkollor, çerdhe dhe kopshte kemi 3,6% më pak fëmijë, krahasuar me vitin e kaluar.

Ekspertët rendisin disa faktorë që ndikojnë në këtë rënie të vazhdueshme të paktën 10 vitet e fundit, por më kryesorja, ulja e numrit të lindjeve në popullatë.

Irida Sina, eksperte e arsimit: Rënien e shifrave ne e shohim si fenomen tashmë edhe me uljen e shifrave të lindjes sepse e gjithë historia shkon hap pas hapi. Kemi grupe në çerdhe që mbyllen, pastaj kemi grupe të kopshteve, grupe mikse që rriten dhe që nuk arrijmë më në zona të caktuara dhe ndahen fëmijët sipas grupmoshës qeë të jetë grupi 3-4-5 vjeç për shkak se nuk formohet një grup që ka prurje nga të treja grupmoshat dhe pastaj edhe në shkolla që kemi mbyllje të klasave. Fenomeni tjetër është zhvendosja e njerëzve nga zonat rurale drejt atyre urbane.

Ulje më e madhe, vihet re në arsimin e mesëm me 7.4 % krahasur me një vit më parë.

“Rritet numri i nxënësve që duan të ndjekin arsimin jashtë.”

Sipas INSTAT, femrat janë ato që mbizotërojnë në bankat e shkollës në ciklin parauniversitar me afro 70%.

Tv Klan