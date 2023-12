Ulje historike e eksporteve në tregjet evropiane, ekspertët: Qeveria të marrë masa!

15:05 20/12/2023

“Gratë dhe vajzat më të prekura nga humbja e vendeve të punës në fasoneri”

Sektori manifakturë i veshjeve dhe këpucëve po kalon një situatë krize pasi ka disa muaj që eksportet e tyre shënojnë rënie. Sipas përfaqësuesve të biznesit fason ata po dobësojnë marrdhëniet e tyre me tregjet europiane, vetëm më Gjermaninë ka një ulje me 29% të eksporteve.

“Si 11 mujor ne kemi një rënie 10% me Italinë, Gjermania humb 1/3-ën dhe Spanja me 18%. Esenca e kësaj historie është se ne po humbim klientët më me vlerë.”

Më të prekura nga mbyllja dhe reduktimi i punës së këtyre bizieseve janë gratë dhe vajzat të cilët janë të punësuara duke rrezikuar një dramë sociale.

“Ato janë mjaft të shqetësuara sepse thonë ne kemi një jetë që punojmë në këtë lloj sektori dhe nuk do të kemi mundësi më të punojmë.”

“Kemi pasur një ulje në rreth 3% të punësimit, në nivel kombëtar. Vetëm në sektorin tonë në 20 ditët e fundit janë larguar mbi 1 mijë persona.”

Ekspertët e ekonomisë sugjeruan disa masa ku shteti mund të ndërhyjë për të mbështetur këtë sektor, i cili ka mbi 75 mijë të punësuar.

“Të gjithë vendet që janë në situata të tilla kërkojnë të krijohen fonde të posaçme për të përballuar krizat dhe Kosova përshembull ka propozuar fondin e papunësisë.”

“Që në ’92-in është sistemi i kushtit të lirë, por nuk ka kusht të lirë në mënyrë absolute. Është detyrë e Bankës së Shqipërisë të zgjidhë shqetësimin që kemi të gjithë. Rimbursimi i shpejtë i TVSH-së duhet bërë menjëherë, nuk duhet të quhet një nder. Është një praktikë moderne që përdoret në tatime. Unë mendoj që Shqipëria mund të ndihmojë nëpërmjet ndihmës shtetërore. Ka instrumenta përmes të cilave jepet ndihmë e përkohshme financiare.“

Kursi i këmbimit është një ndër faktorët kryesor që ka sjellë probleme me eksportet. Për nëntorin eksportet shënuan rënie me 22% në krahasim me nëntorin e vitit të shkuar.

