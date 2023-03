Unaza e Madhe e kompletuar në 2024

23:34 16/03/2023

Ura në ‘Sauk-TEG’, Berberi: Segmenti në pronësi të Bashkisë

Në verën e 2024 Unaza e Madhe e Tiranes do të jetë e përfunduar. Kështu u shpreh Kreu i ARRSH-së, Evis Berberi në studion e Klan News.

“Brenda verës së vitit tjetër do kemi një Unazë të kompletuar.”

I pyetur për urën e segmentit Sauk-TEG e cila ka mungesë sinjalistike dhe është kthyer në rrezik për aksidente, Berberi tha se ky segment është nën administrimin e Bashkisë Tiranë.

“Ky segment ka që në Tetor të vitit 2021 që i ka kaluar bashkisë së Tiranës për administrim, nuk ndërhyjmë dot. Janë ndarë akset që administrohen nga bashkitë dhe ARRSH, ne nuk bëjmë dot as mirëmbajtjen për këto akse, jo më ndërhyrje të tjera. Kemi parë në vendet europiane ura të tilla, por kanë sinjalistikën e duhur. Kohë më parë ajo ka pasur barriera plastike, ka qenë vizualisht e dukshme. Nuk them se është përgjegjësi e bashkisë, por nuk është në administrimin e ARRSH.”

Lidhur me segmentin prej 50 km Elbasan-Qafë Thanë, kreu i ARRSH theksoi se punimet po vijojnë me ritme të shpejta.

“Ne jemi të mendimit që 2027-2028 do të jetë periudha kur do mbarojnë segmentet, në takimet e radhës do vendosim se ku do të jetë pika dalëse kufitare.Për një Korridor të 8-të funksional në të dyja krahët e kufirit, 2027 mund ta kapim.”

Berberi u ndal edhe tek projekti i rëndësishëm siç është ai i Korridorit Blu.

“Korridori Blu që është ndër më të gjatat, pasi kalon në gjithë vijën bregdetare të Ballkanit, sot për sot po punohet me ritme shumë të mira, ndërkohë jemi në fazën e përgatitjeve për të nënshkruar kontratë për 3 segmente të tjera.”

Kreu i ARRSH u shpreh se brenda këtij viti do të nisin investimet edhe në nyje të tjera rrugore të rëndësishme të vendit.

