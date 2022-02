Unaza jo sekrete e Adele është në fakt e mbushur me të tilla

11:08 12/02/2022

Adele ka ndezur thashethemet se mund të jetë fejuar me të dashurin e saj, Rich Paul gjatë ceremonisë së “Brit Awards”. Këngëtarja 33-vjeçare shkeli në tapetin e kuq e veshur me një fustan kadifeje të zezë dhe një unazë me një gur të madh rrëzëllitës.

Ekipi i veshjes së artistes tha se vathët e saj ishin 50 karatë, por refuzuan të jepnin informacion mbi unazën. Kjo e fundit është punuar nga argjendarja e preferuar e të famshmëve, Lorraine Schwartz.

Sipas ekspertëve të gurëve të çmuar, unaza është vlerësuar 7-10 karatë. Ndërsa sipas cilësisë, çmimi i saj varion nga 250.000-500.000 Dollarë. Adele nuk ka konfirmuar apo mohuar fejesën e saj, por ka vazhduar të shfaqet në publik me aksesorin e çmuar./tvklan.al