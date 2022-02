Unaza Perëndimore, drejt përfundimit

16:37 14/02/2022

Ky segment do jetë gati para nisjes së sezonit veror

Punimet që po kryhen në segmentin perëndimor të Unazës së Tiranës, nga pallati me shigjeta në drejtim të ish-sheshit Shqiponja kanë sjellë prej së dielës ndryshim të lëvizjes së automjeteve.

Makinat që vijnë nga autostrada Elbasan-Tiranë pak pasi kalojnë mbikalimin e pallatit me shigjeta duhet të devijojnë djathtas në një rrugë dytësore duke shmangur aksin kryesor për rreth 300 m. Sipas Auroritetit Rrugor Shqiptar deri tani në lotin e 3-të janë kryer rreth 65% e punimeve.

Segmenti perëndimor me 1 gjatësi totale prej 2.3 km ështe i ndarë në 3 lote, në 2 prej të cilave janë realizuar afro 99% e punimeve. Sipas afatit kontraktual kjo pjesë e Unazës së Tiranës duhet të jetë gati deri në Tetor të këtij viti. Por burime zyrtare nga Autoriteti Rrugor Shqiptar thonë se duke parë ecurinë e punimeve, segmenti prej 2.3 kilometrash nga Pallati me Shigjeta tek ish-sheshi Shqiponja do të jetë gati përpara sezonit veror.

Sipas projektit të qeverisë, Unaza e Madhe e Tiranës është rreth 27 kilometra në total, përfundimi i të cilave kërkon 35.6 miliardë lekë.

