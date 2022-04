“Unë jam doktoresha, ajo është asistentja”, studentja e palicencuar ofron ndërhyrje estetike dhe kurse

21:05 22/04/2022

Në redaksinë e emisionit investigativ “Stop” ka ardhur një ankesë për estetisten Pamela Hasanaj, e cila sipas qytetares denoncuese është studente e vitit të 2-të në infermieri, por hiqet si mjeke duke ofruar shërbime të specializuara në qendrën e saj.

Pamela jo vetëm realizon fillera, botoks apo injeksione, por ofron edhe kurse specializimi, duke pajisur kursantet e reja me certifikatë. Edhe çmimet për të gjitha shërbimet janë dukshëm të kripura.

Qytetarja anonime: Personi në fjalë, që unë kam bërë denoncimin, është, që ushtron profesion si estetiste. Diku te “Rruga e Bogdanëve”, mos gabohem! Ndërkohë, ndjek edhe studimet për “Infermieri”. për “Mjekësi”, jo e jo njëherë! Por “Infermieri” duhet të jetë! E kam të sigurtë, që duhet të jetë diku në vit të dytë. Nuk është as e licencuar për infermieri. Pra, nuk i ka mbaruar studimet që ta marrim të mirëfilltë, që kjo mund të mbajë edhe një gjilpërë në dorë. Dhe ndërkohë, kur pashë reklamimin, që po bën filler, botoks etj, etj ndjej si detyrë morale, e thashë si për veten. Unë ndoshta nuk kam për të shkuar kurrë, por dikush që nuk e njeh e di që do të shkojë në dorën e një jo profesionisti.

Gazetarja: Ju po më thoni se personi në fjalë hiqet si doktoreshë pa qenë e kualifikuar?

Qytetarja anonime: Hiqet si doktoreshë, po.

Gazetarja: Ju më thatë se zhvillon dhe kurse për këta të rinjtë apo jo?

Qytetarja anonime: Po, po! Kjo, si akademi, kalon në grada, që të jetë nga “Make up Artist”, ku di gjë unë, kur bëhesh “Master”, që kjo e ka marrë këtë gradën, jep dhe kurse, se kjo trajnon të tjera. Ëëë sapo ka filluar vajza (qesh), domethënë unë e kam bërë denoncimin, që ka javën e parë të publikimit të rasteve. Po, po, po, po. E ndjej detyrë morale, sepse nëse unë nesër do të mbaj gradën “doktor”, nuk mund të jemi të gjithë! Nuk është çështje inati, më tepër çështje sigurie!

Kamera e fshehtë, qytetare-estetistja Pamela Hasanaj:

Qytetarja: Doktoreshë….

Estetistja Pamela Hasanaj: Si je?

Qytetarja: Çfarë bëre? Si jeni ju?

Estetistja Pamela Hasanaj: Mirë! Të ta shoh pak barkun?

Qytetarja: Po, po, po atë doja të të thoja!

Estetistja Pamela Hasanaj: Shpejt ta shoh njëherë në gjendje të lirë! Merr frymë thellë! Lirohu! Shfryje! Strijat të kërkojnë 4-6 seanca “Microneedling”, ndërsa këtë, që ka humbje elasticiteti këtu, kërkon “Philon”,që është ajo me djegie, pika-pika, po e ke parasysh. Që të ngrihet kjo lart, i bie të bëhet komplet kjo zona.

Qytetarja: Kë më rekomanduat?

Estetistja Pamela Hasanaj: “Philon” me djegie e ke kryesore.

Qytetarja: Ok!

Estetistja Pamela Hasanaj: Ta shënova me djegie 650 euro. “Microneedling”, që është për strijat është 120 euro seanca, 6 seanca me 120 i bie, 720 euro.

Qytetarja: Po dua të më shpjegosh pak edhe kështu për pjesën e botox-it!

Estetistja Pamela Hasanaj: Ja një sekondë! Këto quhen rrudha statike.

Qytetarja: Ëhë.

Estetistja Pamela Hasanaj: Ato, që bëhen, kur ti lëviz…acarohu pak, këto quhen dinamike.

Qytetarja: Ëhë.

Estetistja Pamela Hasanaj: Që vjen nga shprehia. Këto, që janë në gjendje të lirë, duan “Philon-in”, atë me djegie. Do të të rekomandoja bëj botox-in të parin, që të relaksosh muskulin, që të mos ketë lëvizje të agravuara mimike, sepse nga lëvizjet e mimikës, krijohen rrudhat. Pastaj do bësh një “Philon” komplet ballin, që të të tendoset 100%, të jemi këtu! Ato, ose do të jetë e nevojshme 2.2 cc, që i thonë 300 euro.

Qytetarja: Ëhë.

Estetistja Pamela Hasanaj: Për të dyja zonat, që flas, ose do të kesh të nevojshme 4.4 cc, që është 540 euro. Atë nuk e them dot unë, sepse varet, ndërkohë që punoj sa do dojë lëkura.

Qytetarja: Tani, të gjitha këto do të m’i bëni juve?

Estetistja Pamela Hasanaj: Po, unë!

Qytetarja: Nuk është vajza…

Estetistja Pamela Hasanaj: Prandaj punoj me orare. Jo, se merrem vetëm unë me trajtimet.

Qytetarja: Mirë, se unë e kam me merak këtë pjesë, prandaj!

Estetistja Pamela Hasanaj: Jo, jo unë jam doktoresha. Ajo është asistentja.

Qytetarja: Për çfarë keni mbaruar?

Estetistja Pamela Hasanaj: “Mjekësi të Përgjithshme”. Jam edhe pedagoge në Vienë.

Qytetarja: Ok, në rregull, se e kam merak.

Estetistja Pamela Hasanaj: Jo, s’ke faj! Siç e kanë të gjithë me merak.

Qytetarja: E di pse? Se çdo parukeri….

Estetistja Pamela Hasanaj: Bëjnë botox! E prandaj bëhen, ënjten dhe fryhen pastaj, edhe janë efektet e botox-it thonë, se s’dinë ta bëjnë pra.

Qytetarja: Dakord! Atëherë shumë faleminderit!

Estetistja Pamela Hasanaj: Faleminderit ty!

Ironia më e madhe është se Pamela Hasanaj ofron dhe kurse.

Kamera e fshehtë biseda qytetar-estetistja Pamela Hasanaj:

Qytetari: Kam një shoqe të dashur edhe dua ta sjell të mësojë dy-tre gjëra! Bëhen trajnime, nuk e di si e keni ju?

Estetistja Pamela Hasanaj: Ajo merret me estetikë?

Qytetarja: Ka qejf këto gjërat e parukerisë, këto….duke diskutuar, e ke parasysh.

Estetistja Pamela Hasanaj: Shumë mirë….

Qytetari: Të bëjë një kurs, të dijë si funksionon, sa lekë na kushton dhe më tha interesohu, se kishte parë këto faqet në Facebook.

Estetistja Pamela Hasanaj: Po! Trajnimet, që unë bëj, janë me certifikata ndërkombëtare nga “Fly Akademi”, është akademi austriake-serbe. Trajnimet janë trajnime, 1 ose 2 ditore. Në qoftë se është individuali është 10 ditor. Është trajnimi i radhës i fillinsit, më datë 8-9 Prill. Do të rekomandoja fillinsin. Unë bëj 4 trajnime: është trajnimi i fillinsit, trajnimi i fillogjenit, dermatenit. Domethënë, çdo teknikë, është trajnim më vete.

Qytetari: Sikur s’i kuptoj, këto janë domethënë, ajo vjen bën demarten domethënë për estetikë fytyre a si? Se me terma të thjeshtë, se se kuptoj, që t’ia sqaroj kshu-kshu.

Estetistja Pamela Hasanaj: E marr vesh! Tani nga të gjitha teknikat, që ka tregu i estetikës, unë do të të rekomandoja kurset e fillinksit, se në këtë kurs janë 2 teknika kryesore, që është teknika e “Microneedling”, dhe teknika e “Philon-it”. Nëpërmjet këtyre 2 teknikave, ajo ofron direkt mbi 15 shërbime të reja në sallon.

Qytetari: Sa kushton kjo?

Estetistja Pamela Hasanaj: Fillinksi, që bëhet më dt 8 dhe 9 Prill është 2650 euro në ofertë, 2840. Në çmim përfshihen edhe këto fillinkset, që janë dy pajisje, dhe produktet për 40 trajtime, që nusja do t’i ketë për klientët e saj, në sallonin e saj.

Qytetari: E dashura, se kur e thonë kështu nusja, nusja, nusja….

Estetistja Pamela Hasanaj: E dashura, ok, e dashura (qesh). Individuali është 3 mijë euro pastaj. 3 mijë e 40 euro është më i shtrenjti. Ëë, fillinksin do të të rekomandoja!

Qytetari: Mirë, në qoftë se mbaron këtë kursin kryesor, kjo domethënë merr çertifikatë?

Estetistja Pamela Hasanaj: Direkt, që pas trajnimit 2 ditor!

Qytetari: Po pastaj mund të fillojë ajo?

Estetistja Pamela Hasanaj: Ja, do të të shpjegoj diçka! Pas trajnimit, do ushtrohet në studio, në sallonin e saj, në shtëpi me komshinjtë, me shokë e shoqe, apo klientët e vet, nuk ka rëndësi. Dhe mua, do më nisi foto direkt para dhe pas punimit. Në moment, që ajo mbaron të gjitha nivelet, i vjen certifikata nga Viena, në adresë të shtëpisë./tvklan.al