"Uniforma ime", Armand Duka tregon detaje rreth projektit që do veshë 15 mijë fëmijë

23:21 12/10/2022

Presidenti i FSHF Armand Duka në një intervistë ekskluzive për Klan News ka treguar për projektet e reja në futbollin shqiptar. Një prej tyre është projekti “Uniforma ime”, një projekt i cili tregon se gjithnjë e më shumë po rritet interesi i fëmijëve për këtë sport.

Në këtë projekt të UNICEF, 15 mijë fëmijë do marrin uniforma sportive. Ky projekt sipas presidentit të FSHF, ka filluar t’i japë frytet e para pasi ka filluar masivizimi i këtij sporti. Ai gjithashtu ka treguar se si është bërë i mundur ky projekt dhe se si është financuar ai.

Viola Spiro: Uniforma ime, çdo fëmijë qe luan futboll vishet nga FSHF. Çfarë është ky projekt? Sa kushton dhe çfarë do të thotë për futbollin e moshave?

Armand Duka: Të gjithë fëmijët janë të përfshirë në projektin “Uniforma ime” që ka nisur të shpërndahet në të gjithë Shqipërinë. Nuk janë shpërndarë ende të gjitha, por objektivi ynë është t’i shpërndajmë brenda javës tjetër. Kemi shpërndarë gati 50% të materialeve dhe më pas do të nisim edhe përgatitjet për edicionin e ardhshëm që t’i shpërndajmë akoma më shpejt dhe fëmijët t’i kenë gati.Janë dhënë sinjalet e para dhe ka filluar të rritet numri i fëmijëve dhe numri i skuadrave vetëm nga uniformat dhe topat që ne japim falas. Nëse do të ketë edhe një infrastrukturë më të mirë që vërtetë është përmirësuar, por nuk ka numrin e domosdoshëm për kaq fëmijë. Objektivi ynë është që të dyfishojmë numrin e fëmijëve. Në 2030 kemi si qëllim që futbolli shqiptar të arrijë në 30 mijë fëmijë, por nëse nuk kemi fusha, objektivi vështirësohet ose bëhet i pamundur.

Viola Spiro: Një projekt shumë i madh që prek mbi 15 mijë fëmijë që luajnë futboll. Do të mbështesë një numër mjaft të madh klubesh ka dhe një kosto financiare pa të cilën nuk do të ishte e mundur. Për çfarë vlerash flasim?

Armand Duka: Kostot e projekteve “Uniforma ime” dhe “Topi yt” i kalojnë shifrat e 1.5 milionë euro. Prioritetet tona janë futbolli i fëmijëve dhe futbolli i vajzave, kështu që kemi alokuar buxhetet tona kryesisht në këto dy drejtime: vajza e djem, e për vajzat në veçanti. Përveçse paguajmë uniformat dhe topat për të gjithë ekipet e fëmijëve, për vajzat akoma më shumë. Paguan jo vetëm bazën materiale, por edhe pagat e tyre. Klubet nuk paguajnë, por i paguan Federata vajzat që luajnë në ekipet e Superiores së tyre. Ka ndonjë klub që shton mbi atë pagë, siç është Vllaznia, për të arritur rezultate akoma më shumë. Por niveli bazë paguhet nga FSHF dhe rreth 50% e buxhetit të Federatës janë për fëmijët dhe vajzat.

Viola Spiro: Federata i nënshtrohet auditit të Deloite, por më lejoni t’iu pyes me cilat të ardhura e mbështesni projektin “Uniforma ime”

Armand Duka: Projektet tona bëhen nga të ardhurat e vetë Federatës, që vijnë nga sponsorat, biletat e stadiumit dhe të drejtat televizive dhe reklamat, që krahasimisht me vendet rrotull, jemi shumë herë më lart. Qoftë për kampionatin shqiptar në edicionin e fundit, kemi arritur një shifër rekord, rreth 1.2 milionë euro në sezon. Për kombëtaren gjithashtu , për reklamat. Por kemi edhe projektet e FIFA-s dhe të UEFA-s ku ne aplikojmë dhe në përgjithësi kemi qenë të suksesshëm për të bërë këto projekte në rinovimin e stadiumeve, ndriçimin e tyre, fushat e stërvitjes etj. Bashkëpunim kemi bërë shumë herë të suksesshëm me projektet vendore dhe me qeverinë qendrore, me të cilën kemi ndërtuar stadiumet “Elbasan Arena”, “Loro Boriçi” dhe “Kukës Arena” me investime të përbashkëta 50-50 dhe me bashkitë e qyteteve duke bashkëinvestuar. Së fundmi kemi inauguruar një fushë stërvitje në Lushnje, që është e para nga tre të tjerat rreth stadiumit që kemi nisur bashkarisht. Kemi inauguruar në Durrës dy fusha stërvitje. Kemi inauguruar për klubin e Tiranës në kompleksin “Skënder Halili” tre fusha me bar artificial. Nesër do jemi në Kukës për të inauguruar një fushë ngjitur me stadiumin. Kemi inauguruar një tjetër fushë stërvitje në Shkodër dhe do të vazhdojmë kështu në të gjithë Shqipërinë./tvklan.al