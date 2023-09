Uniko – “Pas gjakut vjen helmi” metamorfoza e zbuluar në Sky (4 Shtator 2023)

21:49 04/09/2023

Grupet kriminale kanë një kërkesë të madhe për platforma të koduara për të lehtësuar aktivitetet e tyre kriminale. Oferta që iu jepej atyre ishte e kushtueshme dhe këtyre përdoruesve u garantohej një rrjet i enkriptuar dhe që nuk mund ta zbulonte askush.

Qasja në këto platforma u krijoi facilitete të shumta grupeve kriminale në aktivitetin e tyre të larmishëm dhe që arrinin t’i shpëtonin përgjimeve që agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit përdornin për metodat tradicionale të komunikimit me celular.

Tregu për platformat e koduara konsiderohet të jetë i paqëndrueshëm.

Për të goditur këto mënyra të reja që i bënin autoritetet të dobëta përpara kriminelëve, në shumë vende të Evropës, por jo vetëm, edhe në Amerikë apo Australi, u ngritën Task Foca Operacionale.

Në korrik 2020, platforma e koduar EncroChat u çmontua nga Taskforca Operacionale EMMA (Francë, Holandë). Ky operacion ndërkombëtar shkaktoi valë tronditëse në botën e krimit në të gjithë Evropën.

Në vitin 2021 me një tjetër heqje të një natyre të ngjashme: një grup ndërkombëtar i autoriteteve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit (Belgjikë, Francë, Holandë) bllokoi me sukses përdorimin e mëtejshëm të komunikimeve të koduara nga rrjetet e krimit të organizuar nëpërmjet mjetit të shërbimit të komunikimit Sky ECC (Operational Task Force Limit).

Të dy operacionet dhanë njohuri të paçmueshme për një sasi të paprecedentë informacioni të shkëmbyer mes kriminelëve. Pas heqjes së Sky ECC në Mars 2021, shumë rrjete të krimit të organizuar kërkuan një zëvendësim të shpejtë të koduar për një platformë komunikimi që do t’i lejonte ata të shmangnin zbulimin e zbatimit të ligjit.

Ky ishte një aspekt i qëllimshëm dhe strategjik i OTF Greenlight / Operacioni Trojan Shield që rezultoi në migrimin e disa prej klientëve kriminalë të Sky ECC në platformën ANOM të menaxhuar nga FBI.

Korrik 2020 u çmontua EncroChat 2021 u çmontua Sky ECC Shkurt 2023 u çmontua aplikacioni Exclu

Por që nga viti 2019, FBI, Byroja Federale e Hetimit të SHBA-së, në koordinim të ngushtë me Policinë Federale Australiane, zhvilloi në mënyrë strategjike dhe operoi në mënyrë të fshehtë një kompani pajisjesh të koduara, të quajtur ANOM, e cila u rrit për t’i shërbyer më shumë se 12 000 pajisje të koduara për mbi 300 sindikata kriminale që veprojnë në më shumë se 100 vende të botës, duke përfshirë krimin e organizuar italian, organizatat ndërkombëtare të trafikut të drogës.

Autoritetet gjyqësore të zbatimit të ligjit në Holandë dhe Gjermani i kanë dhënë një goditje tjetër përdorimit të komunikimeve të koduara nga rrjetet kriminale. Eurojust dhe Europol kanë mbështetur çmontimin e aplikacionit Exclu, i cili kishte rreth 3 000 përdorues, duke përfshirë anëtarë të grupeve të krimit të organizuar (OCG).

FBI dhe 16 vendet e tjera të koalicionit ndërkombëtar, të mbështetur nga Europol dhe në koordinim me Administratën Amerikane të Zbatimit të Drogës, më pas shfrytëzuan inteligjencën nga 27 milionë mesazhet e marra dhe i shqyrtuan ato gjatë 18 muajve, ndërsa përdoruesit kriminalë të ANOM diskutuan aktivitetet e tyre kriminale.

Në Qershor 2021 u realizua operacioni më i madh bazuar në informacionin që ishte grumbulluar nga këto pajisje

Ky operacion, i njohur si OTF Greenlight/Trojan Shield, është një nga operacionet më të mëdha dhe më të sofistikuara të zbatimit të ligjit deri më sot në luftën kundër aktiviteteve kriminale të koduara. Një seri veprimesh në shkallë të gjerë të zbatimit të ligjit u ekzekutuan gjatë ditëve të fundit në 16 vende që rezultuan në më shumë se 700 kontrolle shtëpish, më shumë se 800 arrestime dhe sekuestrim të mbi 8 tonë kokainë, 22 ton kanabis dhe rrëshirë kanabisi, 2 ton, droga sintetike (amfetaminë dhe metamfetaminën), 6 ton prekursorë droge sintetike, 250 armë zjarri, 55 automjete luksoze dhe mbi 48 milionë dollarë në monedha dhe kriptovaluta të ndryshme në mbarë botën. Operacioni Trojan Shield/Greenlight do t’i mundësojë Europolit të përmirësojë më tej pamjen e inteligjencës mbi krimin e organizuar që prek BE-në për shkak të cilësisë së informacionit të mbledhur. Kjo pamje e zgjeruar e inteligjencës do të mbështesë përpjekjet e vazhdueshme në identifikimin e funksionimit të objektivave kriminale me vlerë të lartë në shkallë globale.

Informacionet e mbledhura nga agjensitë Evropiane të zbatimit të ligjit i janë vënë në dispozicion edhe autoriteteve shqiptare. E më konkretisht vetëm për një procedim penal janë 17 pajisje me aplikacionin SKYECC që janë përdorur nga shtetas shqiptar për të dhënë porosi, për të drejtuar vrasje e për të kordinuar falsifikime dosjesh e për të përdorur drejtuesit e prokurorisë dhe policisë në aktivitet criminal.

Bëhet fjalë për dosjen “Metamorfoza” për të cilën SPAK ka arritur të zbardh disa ngjarje të bujshme kriminale dhe të provoj se sa thellë grupet kriminale dhe mafia ka arritur të depërtojë dhe në zyrat qëndrore të shtetit dhe në zyrat qëndrore të hetimit.

