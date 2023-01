Uniko – “Të ka lali shpirt”, intriga e dashurisë që i mori jetën Martinit (Pjesa 7) – 23 Janar 2023

21:50 23/01/2023

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus sjell sërish në vëmendje historinë e Martin Çeços, 26-vjeçarit që u vra me litar dhe më pas u hodh në rezervuarin e fshatit Kolanec të Maliqit në muajin Qershor 2022. Një javë më parë, premtuam se sonte do të zbulonim se kanë qenë 3 persona nga Pogradeci kontakti i fundit i Martin Çeços.

Por për arsye objektive, këto të dhëna dhe informacione të tjera nuk mund t’i japim deri në një moment të dytë. Tre ditë pas emisionit të 16 Janarit, prokurorja e Korçës që drejton këto hetime, Oli Visi, nxorri një urdhër për ruajtjen e sekretit hetimor dhe ndalimin e publikimit të çdo lloj informacioni tjetër të ri lidhur me vrasjen e Martin Çeços.

Gazetari Spartak Koka u thirr për të dhënë shpjegime dhe për të dorëzuar telefonin që redaksia e Uniko kishte hapur, si dhe për të dhënë çdo material tjetër që ne si staf disponojmë. Ditën e premte, më 20 Janar gazetari Spartak Koka u paraqit në Policinë e Korçës ku dha shpjegime për çdo informacion që di rreth vrasjes së Martin Çeços.

Për shkak të urdhrit të prokurores Oli Visi, emisioni Uniko e ka të pamundur të publikojë informacione të reja dhe do të respektojë këtë vendim të organit të akuzës , deri në përmbylljen e hetimeve paraprake. /tvklan.al