United akord me Chelsea për Mount

Shpërndaje







23:31 29/06/2023

“Djajtë e kuq” do të paguajnë 70 mln Euro për kartonin e futbollistit, një nga prioritetet e Ten Hag

Manchester United ka arritur akordin me Çelsin për të blerë Mason Mount për 70 milionë euro. “Blutë” e Londrës mund të përfitojnë edhe 6 mln Euro të tjera bonuse në bazë të performancës së lojtarit dhe trofeve të mundshëm.

“Djajtë e kuq” i kanë ofruar futbollistit të kombëtares angleze një kontratë 5-vjeçare, me opsionin për të rinovuar edhe me një tjetër vit. Mount ka edhe një vit kontratë me londinezët, por gjithnjë e ka shprehur dëshirën për t’u transferuar në ekipin e drejtuar nga Erik ten Hag.

Më herët, “Djajtë e kuq” kishin bërë tre oferta për mesfushorin anglez që ishin refuzuar nga blutë e Londrës. 24-vjeçari ishte një nga prioritetet e teknikut holandez, por drejtuesit e klubit anglez hezitonin që të paguanin një shifër të tillë për një lojtar, i cili kishte vetëm një vit kontratë.

Klan News